Descubren un barco de hace casi 400 años con 5 toneladas de oro

Es posible que se hayan encontrado los restos de un barco real que naufragó hace casi 400 años cerca de las costas de Escocia, el « Blessing of Burntisland ». Según los datos preliminares de los expertos, el barco transportaba una carga con un valor actual de aproximadamente 20 millones de libras esterlinas.Además de su importancia histórica, el hallazgo despierta un gran interés debido a los objetos valiosos que podría contener.

Según la información, este barco pertenecía al rey de Inglaterra Carlos I.En julio de 1633, durante la coronación del rey, el barco se dirigía desde la región de Fife hacia el puerto de Leith. Sin embargo, una fuerte tormenta provocó su hundimiento en el Firth of Forth.

El barco medía unos 18 metros de eslora. Transportaba objetos personales del rey Carlos I y otras cargas valiosas. De los 35 pasajeros y tripulantes, solo dos sobrevivieron a la tragedia.

Un grupo de entusiastas ha llevado a cabo investigaciones durante casi 30 años para localizar el naufragio. Sin embargo, las aguas turbias y la escasa visibilidad del Firth of Forth complicaron las búsquedas anteriores. El desarrollo de tecnologías de escaneo submarino ha abierto nuevas oportunidades para los expertos.

Charles Wrex Project Los representantes del proyecto han identificado recientemente un fragmento de madera que podría pertenecer al barco. Este hallazgo ha dado esperanzas a los expertos de haber localizado la ubicación probable del « Blessing of Burntisland ».

Al mismo tiempo, el director del proyecto y responsable de la organización « Burntisland Heritage » Iain Archibald, ha señalado que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre el hallazgo.

Según él, los expertos han identificado el área donde podrían encontrarse los restos del barco histórico. Sin embargo, aún no es posible confirmar que este hallazgo pertenezca al « Blessing of Burntisland ». El origen exacto de la muestra de madera sigue siendo desconocido.

En la siguiente etapa, se planea realizar una datación por radiocarbono de la muestra de madera. Además, se estudiará la zona submarina con mayor detalle para determinar si existen otros objetos o restos del barco.

Cabe señalar que en el fondo del Firth of Forth se han registrado cerca de 500 naufragios. Por ello, se requieren investigaciones y análisis adicionales para probar que este hallazgo pertenece efectivamente al barco real.

Si se confirman las hipótesis, el descubrimiento de este barco real, hundido hace casi cuatro siglos, podría convertirse en uno de los hallazgos más importantes para la historia marítima de Escocia.