¿Quién será el mejor entrenador del inicio de temporada en la Premier League? Los cuatro candidatos...

·12·Deportes
¿Quién será el mejor entrenador del inicio de temporada en la Premier League? Los cuatro candidatos...

La nueva temporada de la Premier League ha comenzado con intensidad. El servicio de prensa de la PL ha anunciado la lista oficial de candidatos al premio «Entrenador del Mes» (Barclays Manager of the Month) tras los resultados de agosto. En este breve periodo, solo cuatro técnicos lograron un pleno de victorias con sus equipos.

La lista incluye a entrenadores de renombre que han comenzado en nuevos clubes, junto a un candidato sensacional que se ha colado inesperadamente entre los grandes.

Los candidatos con pleno de victorias y sus estadísticas:

Cada uno de los candidatos disputó dos encuentros en agosto y sumó el máximo de puntos:

  • Xabi Alonso («Chelsea»): 2 victorias, diferencia de goles de +4. El técnico español, que llegó al banquillo de los londinenses, comenzó su trayectoria en la PL con un juego muy sólido y ofensivo;

  • Enzo Maresca («Manchester City»): 2 partidos, 2 victorias, diferencia de goles de +4. Tras tomar las riendas de los «Citizens» después de la salida de Pep Guardiola, el entrenador italiano ha tenido un inicio valiente y ganador a pesar de los grandes cambios en la plantilla;

  • Mikel Arteta («Arsenal»): 2 partidos, 2 victorias, diferencia de goles de +4. El estratega de los «Gunners» muestra su estabilidad habitual, iniciando la temporada con ambiciones de campeonato;

  • Sergej Jakirović («Hull»): 2 partidos, 2 victorias, diferencia de goles de +3. La gran revelación de agosto, el entrenador del modesto «Hull», se ha ganado un lugar merecido entre los gigantes de la liga.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

El nombre del mejor entrenador del mes se determinará basándose en los votos de los aficionados en la web oficial de la PL y en la conclusión de un panel especial de expertos en fútbol. Los resultados de la votación y el nombre del ganador se anunciarán oficialmente el 11 de septiembre. anunciarán.

¿Quién cree que merece más el premio al entrenador del mes de agosto: Alonso y Maresca, que han comenzado sus nuevos proyectos con victorias, el constante Arteta, o Jakirović, que ha dado la sorpresa entre los grandes? ¡Deje su voto en los comentarios!

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ljupcho Doriev nombrado mejor jugador del mes de agosto en la SuperligaLjupcho Doriev nombrado mejor jugador del mes de agosto en la SuperligaHoy, 18:08Javohir Sindarov participará en un gran torneo en la IndiaJavohir Sindarov participará en un gran torneo en la IndiaHoy, 17:53Ange Postecoglou explica la razón por la que eligió al Al NassrAnge Postecoglou explica la razón por la que eligió al Al NassrHoy, 16:58José Mourinho opina sobre Lionel Messi y Julián ÁlvarezJosé Mourinho opina sobre Lionel Messi y Julián ÁlvarezHoy, 15:31Los traspasos entre el Chelsea y el Manchester City superan los 350 millones de librasLos traspasos entre el Chelsea y el Manchester City superan los 350 millones de librasHoy, 15:18Ronaldo en shock: su hijo gastó 9 millones de dólares en una semanaRonaldo en shock: su hijo gastó 9 millones de dólares en una semanaHoy, 14:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
Emre Belözoğlu lanza declaraciones explosivas sobre el límite en Turquía y Shomurodov
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
¿Se va de Nasaf? Ruziqul Berdiyev hace una declaración inesperada tras la derrota ante Navbahor
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Lamine Yamal organiza una insólita «fiesta rosa» por su cumpleaños
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)
Masterclass de Husanov: 97% de precisión y 97 toques de balón (vídeo)