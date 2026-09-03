¿Quién será el mejor entrenador del inicio de temporada en la Premier League? Los cuatro candidatos...

La nueva temporada de la Premier League ha comenzado con intensidad. El servicio de prensa de la PL ha anunciado la lista oficial de candidatos al premio «Entrenador del Mes» (Barclays Manager of the Month) tras los resultados de agosto. En este breve periodo, solo cuatro técnicos lograron un pleno de victorias con sus equipos.

La lista incluye a entrenadores de renombre que han comenzado en nuevos clubes, junto a un candidato sensacional que se ha colado inesperadamente entre los grandes.

Los candidatos con pleno de victorias y sus estadísticas:

Cada uno de los candidatos disputó dos encuentros en agosto y sumó el máximo de puntos:

Xabi Alonso («Chelsea»): 2 victorias, diferencia de goles de +4. El técnico español, que llegó al banquillo de los londinenses, comenzó su trayectoria en la PL con un juego muy sólido y ofensivo;

Enzo Maresca («Manchester City»): 2 partidos, 2 victorias, diferencia de goles de +4. Tras tomar las riendas de los «Citizens» después de la salida de Pep Guardiola, el entrenador italiano ha tenido un inicio valiente y ganador a pesar de los grandes cambios en la plantilla;

Mikel Arteta («Arsenal»): 2 partidos, 2 victorias, diferencia de goles de +4. El estratega de los «Gunners» muestra su estabilidad habitual, iniciando la temporada con ambiciones de campeonato;

Sergej Jakirović («Hull»): 2 partidos, 2 victorias, diferencia de goles de +3. La gran revelación de agosto, el entrenador del modesto «Hull», se ha ganado un lugar merecido entre los gigantes de la liga.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

El nombre del mejor entrenador del mes se determinará basándose en los votos de los aficionados en la web oficial de la PL y en la conclusión de un panel especial de expertos en fútbol. Los resultados de la votación y el nombre del ganador se anunciarán oficialmente el 11 de septiembre. anunciarán.

¿Quién cree que merece más el premio al entrenador del mes de agosto: Alonso y Maresca, que han comenzado sus nuevos proyectos con victorias, el constante Arteta, o Jakirović, que ha dado la sorpresa entre los grandes? ¡Deje su voto en los comentarios!