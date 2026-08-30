Khamenei lanza un importante llamamiento a los países musulmanes

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ha instado a los países musulmanes a la unidad y al fortalecimiento de la cooperación. Destacó la necesidad de una mayor solidaridad, especialmente entre los países de Asia Occidental y el Golfo Pérsico. Esto fue expresado en un mensaje escrito con motivo de la Semana de la Unidad Islámica.

La declaración de Khamenei se produce en un momento de continuas tensiones en la región relacionadas con Estados Unidos e Israel.

¿Qué propone Khamenei?

El líder iraní afirmó la necesidad de fortalecer la unidad, la amistad y la cooperación en diversos ámbitos entre las naciones musulmanas.

Su mensaje enfatiza especialmente las siguientes áreas:

fortalecer la unidad entre los países musulmanes;

desarrollar la cooperación mutua;

cooperar en el ámbito de la defensa entre los Estados;

prevenir divisiones dentro de la comunidad musulmana.

«Las divisiones entre los musulmanes sirven a los intereses de los enemigos», declaró Khamenei.

Declaración contundente contra Estados Unidos e Israel

Khamenei describió a Estados Unidos e Israel como los principales enemigos de la unidad y la amistad de los musulmanes.

Según él, el problema no se limita solo a Irán o sus aliados regionales, sino que afecta a todo el mundo musulmán.

Khamenei llamó específicamente a los líderes de los países del Golfo Pérsico a actuar conjuntamente contra las presiones externas.

La cuestión palestina también fue mencionada

El líder iraní también abordó el tema palestino en su mensaje. Planteó la pregunta de si los palestinos habrían permanecido en una situación tan desamparada si los países musulmanes se hubieran unido.

Esta declaración se produce en el contexto de conflictos prolongados en la región.

¿Por qué se hizo esta declaración ahora?

El mensaje fue publicado con motivo de la Semana de la Unidad Islámica. Al mismo tiempo, se considera una de las primeras declaraciones públicas importantes de Khamenei tras haber resultado herido en ataques de Estados Unidos e Israel.

Actualmente, las confrontaciones entre Irán y Estados Unidos, las sanciones y la situación en torno al Golfo Pérsico mantienen la tensión política en la región.

El objetivo principal: acercar a los países musulmanes

La idea central del mensaje de Khamenei es fortalecer la cooperación entre las naciones musulmanas y actuar conjuntamente frente a las presiones externas.

Sin embargo, sus duras declaraciones contra Estados Unidos e Israel han vuelto a centrar la atención internacional en la postura de Teherán ante las tensiones geopolíticas existentes.

El líder iraní instó a los países musulmanes a unirse; ahora, la cuestión principal es qué eco político tendrá este llamamiento en la región.