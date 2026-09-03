Temur Kapadze nombrado mejor entrenador del mes de agosto en la Superliga

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Temur Kapadze nombrado mejor entrenador del mes de agosto en la Superliga

La Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán (UzPFL) ha anunciado oficialmente al ganador del premio al «Mejor entrenador» de la Superliga tras los resultados de agosto. El director técnico del club Navbahor Namangan, Temur Kapadze fue reconocido como el laureado del mes gracias a su gestión experta y su racha de victorias absoluta. Bajo la dirección de Kapadze, el equipo de Namangan fue el único que no perdió puntos en agosto, consolidando significativamente su posición en la carrera por el título.

Un camino de victorias: las estadísticas de agosto de Temur Kapadze

El estratega de Navbahor logró mostrar un juego tácticamente perfecto y prolífico con su equipo el mes pasado:

  • 5 victorias en 5 partidos: Los de Namangan ganaron los 5 encuentros disputados en agosto, registrando un resultado del 100% (15 puntos de 15 posibles);

  • Diferencia de goles — 13:4: Los «Halcones» marcaron 13 goles en estos partidos y solo encajaron 4;

  • Armonía entre ataque y defensa: El equipo no solo mostró la línea de ataque más brillante de la liga, sino que también actuó con confianza en defensa, sin dejar casi ninguna oportunidad a sus rivales.

Competencia feroz: ¿quiénes estaban en el cuarteto de candidatos?

En esta prestigiosa categoría, otros tres especialistas experimentados y fuertes del campeonato ofrecieron una seria competencia a Temur Kapadze:

  • Ulugbek Bakaev (Sogdiana): 5 partidos, 4 victorias, 1 derrota (diferencia de goles 9:6). El club de Jizzakh solo perdió puntos en un partido, mostrando el segundo mejor resultado;

  • Aleksandr Khomyakov (Bukhara): 5 partidos, 3 victorias, 2 empates (diferencia de goles 11:5). Bukhara no conoció la derrota en agosto, sumando puntos de manera estable;

  • Islom Ismailov (Neftchi): 5 partidos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota (diferencia de goles 12:4). El equipo de Fergana mostró un fútbol ofensivo, continuando su lucha entre los líderes.

A pesar de ello, el porcentaje de victorias del 100% y la productividad aseguraron sin duda que Temur Kapadze fuera el mejor entrenador del mes.

¿Cree que el Navbahor de Temur Kapadze podrá devolver el título de campeón a Namangan esta temporada? ¿Qué entrenador del top 4 le gusta más? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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