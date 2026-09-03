Se presenta la tableta Xiaomi Pad 9 Pro Max

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Se presenta la tableta Xiaomi Pad 9 Pro Max

Xiaomi ha revelado los primeros detalles oficiales de su nuevo dispositivo insignia, la tableta Xiaomi Pad 9 Pro Max. Aunque la presentación completa está programada para el 7 de septiembre, el aspecto y las especificaciones técnicas principales del dispositivo ya han sido anunciados, lo que está despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, la nueva tableta está fabricada en un cuerpo de metal delgado, cuyo diseño cumple plenamente con las exigencias modernas. La empresa presentó el dispositivo en un color rojo vino profundo. Curiosamente, se especula que este mismo color podría estar presente en los futuros teléfonos inteligentes iPhone 18 Pro. También se presentó un teclado a juego con el color de la tableta.

Procesador único y alto rendimiento

El panel trasero del dispositivo cuenta con un bloque de cámara alargado y el logotipo XRING. La característica principal de esta tableta es el nuevo procesador insignia Xiaomi Xring O3. El fabricante afirma que este procesador es capaz de superar los 5 millones de puntos en las pruebas de AnTuTu.

Este SoC está equipado con una CPU de 10 núcleos (bajo un esquema 6+4) con una frecuencia máxima de 4,35 GHz. Además, el dispositivo cuenta con un chip gráfico G2-Ultra NX de 16 núcleos que admite tecnología de ray tracing de tercera generación, lo que garantiza una alta velocidad en juegos y aplicaciones gráficas exigentes.

Pantalla grande y alternativa a portátiles

La Xiaomi Pad 9 Pro Max viene equipada con una gran pantalla de 13,3 pulgadas de diagonal. Esto ofrece a los usuarios amplias posibilidades para ver contenido y realizar tareas profesionales. Se espera que el nuevo dispositivo sea la primera tableta de Xiaomi en venir con el sistema operativo HyperOS 4 preinstalado.

El sistema está especialmente optimizado para trabajar eficazmente en pantallas grandes y la tableta admite diversas aplicaciones de nivel PC. Al utilizarse con un teclado físico, Xiaomi ofrece este dispositivo no solo como una herramienta de entretenimiento, sino como una alternativa digna a un portátil para ciertos flujos de trabajo.

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Abror Shuhratov
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