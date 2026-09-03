Starlink comienza operaciones oficialmente en los EAU: se revelan los precios del internet satelital

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Starlink comienza operaciones oficialmente en los EAU: se revelan los precios del internet satelital

El servicio de internet satelital Starlink, fundado por Elon Musk a través de SpaceX, ha comenzado oficialmente sus operaciones en los Emiratos Árabes Unidos. Este importante paso fue anunciado por la compañía el 3 de septiembre, convirtiendo a los EAU en el país número 150 en contar con esta red de alta velocidad, según Ixbt.com. informa al respecto.

Según datos de ixbt.com, la entrada de este servicio al mercado nacional requirió un largo proceso de preparación. En junio de 2024, el regulador de los EAU, la TDRA, otorgó a Starlink una licencia de diez años. Esta autorización abarca no solo a usuarios particulares, sino también a empresas, entidades gubernamentales y transporte marítimo y aéreo.

Planes tarifarios y opciones

Se han introducido varios planes de internet adaptados a las necesidades locales. El plan Residential Lite para usuarios particulares cuesta 230 dirhams (aproximadamente 63 dólares) al mes, mientras que el servicio Residential estándar tiene un precio de 300 dirhams (81 dólares).

También existen condiciones especiales para quienes prefieren viajar o requieren movilidad. Un plan portátil con 100 GB de datos cuesta 190 dirhams (52 dólares), mientras que el plan portátil ilimitado se ha fijado en 370 dirhams (101 dólares). Las tarifas comerciales para empresas comienzan desde 248 dirhams (68 dólares).

Precio de los equipos y especificaciones técnicas

También se informó sobre el costo de los dispositivos necesarios para la conexión. El kit de equipo estándar cuesta 1465 dirhams (398 dólares), mientras que el kit Starlink Mini, más compacto, se vende a 1099 dirhams.

En cuanto a las capacidades técnicas, se espera que los usuarios disfruten de velocidades de descarga de entre 50 y 200 Mbps. La latencia (ping) se sitúa entre 20 y 40 milisegundos, garantizando la estabilidad de la conexión.

La llegada oficial de Starlink al mercado de los EAU contribuirá a la popularización de las tecnologías satelitales modernas en la región y garantizará una conexión a internet ininterrumpida incluso en las zonas más remotas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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