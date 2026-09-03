En el distrito de Dnipro de Kiev, la capital ucraniana, se produjo un enfrentamiento armado entre dos pilares de la seguridad nacional: el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa (GUR). El tiroteo en la calle Shumsky dejó al menos tres agentes de inteligencia militar gravemente heridos, dos de ellos en estado crítico. Este incidente sin precedentes ha expuesto las tensiones internas en el sistema de seguridad ucraniano.

La desaparición del comandante del RDK: BMW negro y prisión secreta

Según el diario « Ukrainska Pravda », el origen del conflicto sangriento se remonta al 23 de agosto, cuando Stepan Kaplunov, subcomandante de la unidad ucraniana del « Cuerpo de Voluntarios Rusos » (RDK), fue llevado de su patio en Kiev por personas desconocidas:

Violación de las normas procesales: Durante la detención de Kaplunov no se levantó acta, no se presentaron cargos oficiales y no se garantizó la presencia de un abogado o intérprete;

«Fue un simple secuestro»: Kaplunov, liberado posteriormente, recuerda el suceso en una entrevista con « Radio NV »: «Me tiraron al suelo, me esposaron y me metieron en un BMW negro. Para ser sincero, fue un simple secuestro. Con las manos esposadas y los ojos vendados con cinta adhesiva, me llevaron a una prisión secreta. Durante varios días estuve con los ojos vendados y las manos encadenadas».

La acusación del SBU: Fuentes de los servicios especiales indicaron que Kaplunov era sospechoso de mantener vínculos secretos con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).

Tiroteo en la calle Shumsky: Confrontación sangrienta frente al apartamento

En la noche del 1 al 2 de septiembre, un equipo de investigación del SBU llevó a Kaplunov a su apartamento para un registro. Al enterarse, agentes del GUR y combatientes del RDK llegaron al lugar alegando que su camarada había sido secuestrado:

Ruptura del acuerdo: Aunque se intentó negociar, la situación se descontroló en la mañana del 2 de septiembre, desencadenando un tiroteo;

Heridos: Tres agentes de inteligencia militar resultaron heridos en el enfrentamiento. La zona fue acordonada por la policía y las calles cercanas fueron cerradas al tráfico;

La posición del SBU: El servicio declaró que estaba evitando un atentado planeado por el FSB contra un líder opositor, y que el uso de armas fue en defensa propia ante el ataque de una unidad del Ministerio de Defensa;

Declaración del GUR: La Dirección de Inteligencia afirma que el comandante fue secuestrado ilegalmente y que los agentes del SBU abrieron fuego contra agentes desarmados.

«Una situación absolutamente vergonzosa»: La reacción de Zelensky y la primera dimisión

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó firmemente este enfrentamiento entre las estructuras de seguridad del país en su mensaje de vídeo nocturno:

«En Ucrania, solo se puede disparar contra los invasores rusos. Cualquier otro tiroteo no está autorizado por nadie en nuestro Estado y es una situación absolutamente vergonzosa», subrayó el jefe de Estado.

Tras el incidente, Oleg Khramov, jefe del departamento de protección de secretos de Estado y licencias del SBU, fue destituido inmediatamente. La Oficina Estatal de Investigaciones (GBR) y la Fiscalía General han abierto un caso penal para evaluar las acciones de los participantes. Se esperan más dimisiones de altos cargos según las conclusiones de la investigación.

¿Cómo cree que afecta a la estabilidad en la retaguardia un conflicto armado abierto entre los servicios de seguridad y la inteligencia militar en tiempos de guerra? ¿Es el punto álgido de la rivalidad política o el resultado de una falta de control entre agencias? ¡Comparta su opinión en los comentarios!