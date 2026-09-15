Juegos Asiáticos: Los pupilos de Ravshan Khaydarov aplastan a Filipinas 5-1

El programa de fútbol de los Juegos Asiáticos comenzó con una victoria brillante e intensa de la selección olímpica de Uzbekistán. En el marco de la 1ª jornada de la competición, Uzbekistán Sub-23 la selección nacional se enfrentó a los jóvenes filipinos, marcando cinco goles sin respuesta para sellar una victoria contundente de 5-1. Bajo la dirección del experto Ravshan Khaydarov, los «Lobos Blancos» tomaron la iniciativa desde los primeros minutos, ejerciendo una presión constante en el área rival. El marcador fue abierto en el minuto 30 por Orinboev, mientras que en la segunda parte, el doblete de Saidnurullaev, el gol rápido de Fayzullaev y el disparo preciso de Reimov terminaron por doblegar a los filipinos.

La expulsión de un jugador rival (Muens) en el minuto 51 y el único gol de Merino no pudieron cambiar el guion del partido. Con esta brillante victoria, nuestros representantes, ahora líderes del grupo, se enfrentarán a Kuwait en la 2ª jornada el 18 de septiembre. Entonces, ¿hasta qué punto los pupilos de Khaydarov han justificado su estatus de favoritos, cuál es el equilibrio de fuerzas antes del partido contra Kuwait y cómo se perfila el camino hacia la medalla de oro?

« Dominio total en el campo verde » : de Uzbekistán Crónica de la victoria 5-1

Momentos clave y héroes que decidieron el destino del partido:

Minuto 30 — Gol de Orinboev: La oleada de ataques sucesivos iniciada por Muratbaev, Khamidov y Bakhromov dio sus frutos en media hora, con Orinboev abriendo el marcador;

Minuto 51 — Tarjeta roja: El comportamiento brusco de los filipinos salió caro: Muens fue expulsado directamente, dejando al rival en inferioridad numérica;

Minutos 60 y 71 — Doblete impecable de Saidnurullaev: Muy activo en el frente de ataque, Saidnurullaev demostró su gran talento marcando dos veces;

Minuto 73 — El talento de Fayzullaev: Fayzullaev, autor de un juego rápido y combinativo, sorprendió a la defensa filipina para poner el 4-1 (Merino marcó un gol para el rival en el minuto 63);

Minuto 80 — El punto final de Reimov: Al final del partido, Reimov, ejerciendo presión activa, anotó el quinto gol, confirmando así este gran éxito.

La táctica de Ravshan Khaydarov y la elección del once inicial

El cuerpo técnico de nuestra selección alineó una formación combativa:

Defensa y mediocampo sólidos: Mientras Muratbaev custodiaba la portería, Khamidov, Murtazoev, Rizaqulov, Khayrullaev y Karimov mantuvieron una disciplina rigurosa en defensa y en el centro;

Intensidad ofensiva: El trío de ataque compuesto por Jumaev, Bakhromov y Orinboev perforó constantemente las bandas rivales, creando situaciones favorables para Saidnurullaev y Fayzullaev;

Cambios rápidos: Los cambios tácticos activos en la segunda parte aumentaron el ritmo del juego, permitiendo superar fácilmente a una defensa rival cansada.

Desafío de la 2ª jornada: El obstáculo de Kuwait y el choque decisivo del 18 de septiembre

Clasificación y planes para la siguiente fase:

Próximo rival — Kuwait: En la 2ª jornada de los Juegos Asiáticos, Uzbekistán Sub-23 se enfrentará a Kuwait, uno de los representantes serios del fútbol árabe;

18 de septiembre, 15:00: Este encuentro comenzará a las 15:00, hora de Taskent;

Hacia las fases finales: Si los pupilos de Khaydarov también vencen a Kuwait, asegurarán su pase a la siguiente ronda antes de tiempo y consolidarán su primer puesto en el grupo.

Este inicio implacable e intenso de la selección juvenil de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos demuestra que nuestros jugadores dan un paso audaz hacia el título supremo: la medalla de oro.

¿En su opinión, podrá la selección de Uzbekistán Sub-23 superar el obstáculo de Kuwait con la misma seguridad en la 2ª jornada el 18 de septiembre? ¿Puede el equipo de Ravshan Khaydarov ser considerado el gran favorito para subir al escalón más alto del podio este año? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este artículo sobre la brillante victoria del fútbol uzbeko con todos sus amigos apasionados del fútbol!