En el mundo de las tecnologías modernas, los últimos avances en robótica están despertando un serio interés no solo entre expertos, sino también entre los directivos de grandes corporaciones. Según informa Ixbt.com, el fundador de Xiaomi Group, Lei Jun, visitó Unitree Robotics para probar personalmente las capacidades de los robots humanoides de última generación. Esta visita marcó una nueva etapa en la interacción entre humanos y sistemas mecánicos controlados por AI. Así lo informa Ixbt.com informa que.

Durante la visita, el fundador de Unitree Robotics, Wang Xingxing, acompañó personalmente al distinguido invitado para presentar los desarrollos de la empresa. Un evento notable ocurrió durante la presentación: un robot humanoide se acercó a la máquina de demostración llamada Xiaomi Skynomad N90, la observó atentamente y la saludó con la mano. Tales movimientos autónomos demuestran cuánto ha aumentado la capacidad de los robots modernos para percibir el entorno e interactuar con objetos.

Pruebas de combate con robots

La parte más intensa del evento fue la interacción física inesperada entre el humano y el robot. El invitado no solo presenció una demostración de artes marciales por parte de los robots, sino que decidió realizar un pequeño sparring con uno de ellos. Lei Jun lanzó un golpe al robot, lo que provocó que el dispositivo mecánico se tambaleara ligeramente y retrocediera unos pasos.

Sin embargo, el sistema de equilibrio algorítmico de alta tecnología cumplió su función a la perfección. El robot recuperó inmediatamente su equilibrio, evitando caerse. Estas pruebas confirmaron en la práctica que la resistencia física y la estabilidad de los productos robóticos están mejorando constantemente.

Cabe señalar que la relación entre ambas empresas tiene una larga historia. Anteriormente, Lei Jun agradeció públicamente a Wang Xingxing por haber permitido al fondo de inversión Shunwei Capital invertir en el proyecto Unitree hace cinco años. Hoy en día, los frutos de esta colaboración son claramente visibles.

Últimas noticias de la industria

Actualmente, Unitree Robotics está mejorando activamente sus productos. En particular, la empresa presentó oficialmente el robot humanoide G1+ actualizado, que cuenta con seis mejoras importantes en comparación con el modelo G1 anterior. Este tipo de robots ya han adquirido habilidades para pelear, bailar y realizar movimientos físicos complejos.

Situaciones peligrosas y fascinantes como esta ya se han observado en el mundo de la robótica. Por ejemplo, durante la World Robot Conference 2026 (WRC 2026), un video de Zhao Tongyan, fundador y CEO de ZQGame, cayendo al suelo tras ser golpeado por un robot T800, causó un gran debate en Internet. Todo esto demuestra la necesidad de reforzar las medidas de seguridad al trabajar con AI y robots en el futuro.