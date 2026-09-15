Xiaomi lanza un nuevo calentador de agua con un 107 % de eficiencia

Xiaomi ha iniciado en el mercado chino la venta de su más reciente desarrollo: el calentador de agua a gas inteligente Mijia Smart Gas Water Heater 2. Según ixbt.com, este dispositivo, con capacidad para producir 16 litros de agua caliente por minuto, está equipado con tecnologías avanzadas, alta eficiencia energética y un sistema de bomba integrado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las principales características técnicas de esta nueva generación de calentadores es su eficiencia térmica extremadamente alta del 107 %. Este índice superior al 100 % se explica por el uso de tecnología de condensación, lo que significa que el dispositivo recupera energía térmica adicional del vapor de agua presente en los productos de combustión. La electrónica del modelo controla automáticamente el funcionamiento del quemador y el flujo de agua.

Facilidad de instalación y solución a problemas de presión de agua

El diseño del dispositivo se distingue por no requerir un tubo de drenaje de condensado independiente. El líquido generado se neutraliza mediante una composición mineral especial y se expulsa a través de un sistema de pulverización centrífuga de alta velocidad. Xiaomi destaca que esta solución simplifica considerablemente el proceso de instalación y reduce el riesgo de corrosión.

Con una cámara de combustión hermética, el dispositivo cuenta con una bomba de refuerzo integrada. Esta bomba es capaz de aumentar el flujo de agua hasta en un 245 %, diseñada principalmente para los pisos superiores de edificios de gran altura y construcciones antiguas donde la presión del agua es insuficiente.

Funciones inteligentes y seguridad

El fabricante ha prestado especial atención a la comodidad de los usuarios. Según ixbt.com, el dispositivo está equipado con un sistema multietapa para reducir el ruido durante el funcionamiento, con un nivel de ruido mínimo de solo 32 dB(A). Además, para garantizar la calidad del agua, se ha instalado un sistema de purificación de seis etapas que protege contra sedimentos, impurezas y bacterias, alcanzando una eficacia antibacteriana de hasta el 99,9 %.

El Mijia Smart Gas Water Heater 2 es compatible con la plataforma HyperConnect y puede interactuar con otros dispositivos del ecosistema, incluidos los sistemas de calefacción para baños Mijia. Los usuarios pueden gestionar los ajustes a través de la aplicación Mijia y el asistente de voz de Xiaomi, además de crear escenarios de automatización personalizados.

En el mercado chino, el precio recomendado del dispositivo es de unos 3000 yuanes (445 $), pero durante el periodo inicial de ventas se puede adquirir por 2295 yuanes (340 $) gracias a descuentos y subsidios gubernamentales.