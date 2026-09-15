Stale Solbakken discute el futuro de Erling Haaland en una reunión en Manchester City

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Stale Solbakken discute el futuro de Erling Haaland en una reunión en Manchester City

El seleccionador de la selección nacional de Noruega, Stale Solbakken, visitó Manchester para mantener conversaciones importantes con la directiva y el cuerpo técnico del Manchester City. Según el diario VG, el objetivo principal de este encuentro fue coordinar la condición física y la carga de trabajo de la estrella del fútbol nacional, Erling Haaland, en un calendario muy apretado. Así lo informa Goal.com informa .

El evento, realizado en la base de la City Football Academy, fue la primera reunión cara a cara entre el técnico noruego y el nuevo entrenador. Tras observar el entrenamiento, Solbakken mantuvo una charla privada de 20 minutos con los técnicos. Las partes discutieron detalladamente la salud del jugador y cómo protegerlo en los partidos internacionales, en beneficio de ambos.

Relaciones de confianza y planes futuros

Stale Solbakken destacó que era crucial crear un clima de confianza mutua en el primer encuentro con el nuevo entrenador. Señaló que ya tenía una buena relación con el cuerpo técnico anterior y que esta tradición continuará. El seleccionador noruego se mostró satisfecho por haber intercambiado contactos, sentando las bases para una comunicación abierta.

Se ha sabido que la directiva del Manchester City nunca ha impuesto exigencias especiales para reservar a Erling Haaland en los partidos de la selección de Noruega. Sin embargo, debido a la proximidad de la temporada invernal y al aumento drástico del número de partidos, es necesario un control estricto de la condición física del jugador.

Desafíos difíciles por delante

Se espera que los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, división A, sean muy complejos para el equipo nacional. Noruega jugará en casa contra Dinamarca y Portugal, seguidos de partidos fuera de casa contra Gales y Portugal. Un calendario tan intenso requiere una atención especial a la salud del jugador.

Para Solbakken, no solo Haaland es importante, sino también la situación de otros legionarios. Mencionó que está en contacto constante con el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, sobre la carga de trabajo de Martin Ødegaard. También elogió las sólidas actuaciones de Sander Berge contra el Liverpool, mientras que señaló que Oscar Bobb necesita ser un poco más egoísta frente a la portería y buscar rematar más a menudo.

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Jahongir Tursunov
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