MediaTek Dimensity 9600 Pro presentado: el nuevo procesador insignia de 2 nm

El mercado de tecnologías móviles está ante cambios radicales. Según ixbt.com, MediaTek ha presentado oficialmente el Dimensity 9600 Pro, el sistema en chip (SoC) más potente diseñado para la nueva generación de flagships Android. Esta plataforma avanzada, fabricada por TSMC bajo un proceso tecnológico de 2 nm, destaca por integrar más de 33 mil millones de transistores, estableciendo nuevos estándares para el futuro mercado de smartphones. Así lo informa Ixbt.com.

La arquitectura del nuevo procesador ha sido completamente rediseñada, abandonando los núcleos tradicionales de bajo consumo para integrar 8 núcleos de alto rendimiento. Entre ellos, se encuentran dos núcleos C2-Ultra que funcionan hasta a 4,55 GHz, además de tres núcleos C2-Pro a 4,35 GHz y otros tres a 3,1 GHz. Según los datos proporcionados por MediaTek, en comparación con la generación anterior Dimensity 9500, el rendimiento en un solo hilo aumentó un 17 % y el rendimiento multihilo un 15 %.

Inteligencia artificial y capacidades gráficas

El procesador neuronal (NPU) de la plataforma también ha recibido actualizaciones significativas. Se informa que la velocidad de generación de IA para consultas de texto ha aumentado un 40 %. El consumo de energía durante tareas ligeras se ha reducido en un 40 %, y la eficiencia de generación por vatio ha mejorado un 55 %. Además, la velocidad de procesamiento inicial del contexto de grandes modelos de lenguaje se ha acelerado en un 51 %.

El procesador gráfico (GPU) también funciona un 18 % más rápido que el modelo Dimensity 9500 con el mismo consumo de energía. En modo de rendimiento máximo, el consumo de energía disminuyó un 24 %, mientras que la velocidad de ray tracing aumentó un 18 %. La nueva tecnología de renderizado por red neuronal ayuda a restaurar la imagen desde una resolución interna más baja. Por ejemplo, en el juego Genshin Impact a una resolución de 864p, la plataforma mantiene un promedio de 60 fps bajo carga alta consumiendo un 10 % menos de energía que su predecesor.

Memoria y características multimedia

El sistema está equipado con una memoria caché L2, L3 y de sistema con un volumen total de 34,5 MB, y es compatible con memoria LPDDR6 y almacenamiento UFS 5.0. El cambio a la tecnología de 2 nm redujo significativamente el consumo de energía: por ejemplo, durante el streaming de video en 1080p, el consumo se redujo un 48 % en comparación con la generación anterior.

La unidad de procesamiento de imagen actualizada admite un rango dinámico extendido de hasta 17 EV y procesamiento de movimiento a 60 fps. Para video, se ofrecen grabaciones en cámara lenta a 4K/240 fps, así como grabaciones cinematográficas en 4K/60 fps y 4K/120 fps en formato Log para una edición de color profunda.

MediaTek ya ha comenzado a colaborar con marcas líderes mundiales para aprovechar estas capacidades. Junto con Vivo, se creó un asistente de IA que sugiere modos de disparo, mientras que con Oppo se desarrolló el sistema LUMO Inspiration Composition, que detecta escenas automáticamente. Además, la plataforma es totalmente compatible con Google Gemini y varios grandes modelos de lenguaje chinos.