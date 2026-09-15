El Samsung Galaxy S26 FE se lanza en la India

Samsung ha ampliado su línea de dispositivos insignia anunciando el precio y las especificaciones técnicas del Galaxy S26 FE, un smartphone asequible, en el mercado indio. Según ixbt.com, este esperado gadget se ofrecerá a los compradores en una única versión: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Así lo informa Ixbt.com comunica .

En el mercado indio, el precio de este smartphone es de 80 000 rupias, o aproximadamente 835 dólares estadounidenses. A modo de comparación, el mismo modelo se lanzó en el mercado estadounidense por 800 dólares. Los compradores podrán elegir entre tres colores únicos: Pistachio (pistacho), Blueberry (azul) y Graphite (grafito).

Las ventas del nuevo Galaxy S26 FE están programadas para comenzar el 18 de septiembre de este año. El dispositivo se podrá adquirir a través de la tienda online oficial de Samsung, grandes marketplaces y redes minoristas seleccionadas del país.

Pantalla y rendimiento

El smartphone cuenta con mejoras significativas respecto a las generaciones anteriores. Está equipado con una moderna pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas. La pantalla admite resolución FHD+, funciona a una frecuencia de 120 Hz y su brillo máximo alcanza los 1900 nit, garantizando una visibilidad perfecta incluso bajo la luz del sol.

El alto rendimiento del dispositivo corre a cargo del moderno procesador Exynos 2500 de 3 nm. Este chip permite ejecutar no solo tareas cotidianas, sino también aplicaciones y juegos exigentes sin problemas.

Cámara y batería

Las capacidades fotográficas no se han pasado por alto. El smartphone incluye un módulo de cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS). Además, en la parte trasera cuenta con un objetivo ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 8 megapíxeles que permite un zoom óptico de 3x y un zoom combinado de 30x.

Para la autonomía, el dispositivo está equipado con una batería de 4900 mAh. La batería se puede recargar rápidamente mediante carga por cable de 45 W y carga inalámbrica de 15 W. El cuerpo cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

En cuanto al software, Samsung garantiza estabilidad a largo plazo. El smartphone viene con Android 17 y la moderna interfaz One UI 9 de fábrica. Lo más importante es que el fabricante promete siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de parches de seguridad para este modelo.