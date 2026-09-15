El prestigioso torneo por equipos « Tech Mahindra Global Chess League-2026 », que concluyó en Bangalore, India, se convirtió en otra gran celebración del ajedrez uzbeko a escala mundial. El uzbeko el joven gran maestro internacional Javokhir Sindarov y la famosa ajedrecista kazaja Bibisara Assaubayeva participaron con éxito en el club « FYERS American Gambits », ganando las medallas de bronce de la competición. En el intenso duelo por el tercer puesto, su equipo derrotó a los « CheQ Mumba Masters » dos veces seguidas (3,5:2,5 y 4:2) para subir al podio.

La mayor sensación ocurrió en el primer tablero: Javokhir Sindarov, en cuanto a puntos acumulados durante el torneo, superó incluso al número 1 del mundo, el legendario Magnus Carlsenconvirtiéndose en el mejor jugador del campeonato. Tras este resultado mundial, el accionista estratégico del equipo, la famosa estrella del fútbol Gerard Piqué, cuatro veces ganador de la Champions League con el FC Barcelona y campeón del mundo con España, envió un mensaje de video especial en las redes sociales, expresando su sincero agradecimiento a Sindarov y a sus compañeros.

Entonces, ¿por qué Gerard Piqué está invirtiendo millones en la industria del ajedrez, en qué indicador superó Javokhir Sindarov a Magnus Carlsen y cuál es el próximo objetivo de los « American Gambits »?

« ¡Estoy infinitamente orgulloso de ustedes! »: La impactante felicitación de Gerard Piqué

El apasionado mensaje de la leyenda del fútbol a los ajedrecistas:

Mensaje en Instagram: Gerard Piqué publicó un video en su página oficial, seguida por millones de personas, elogiando el tercer puesto de su equipo;

« Estuvimos muy cerca »: « ¡Hola chicos! Quería felicitarlos porque obtuvimos el tercer lugar y es un muy buen resultado. Estuvimos muy cerca de la victoria, sin embargo, estoy muy orgulloso de ustedes », dijo el exfutbolista;

Promesa de campeonato futuro: « Estoy convencido de que en el futuro ganaremos el trofeo principal. ¡American Gambits, adelante! », enfatizó Piqué;

El acuerdo de agosto: Recordemos que en vísperas del torneo, en agosto, Gerard Piqué se convirtió oficialmente en accionista estratégico del club « FYERS American Gambits ».

Sindarov superó a Carlsen: Detalles de un resultado histórico

El récord personal del ajedrecista uzbeko en los enfrentamientos en Bangalore:

El rey del primer tablero: Javokhir Sindarov registró el mejor resultado absoluto del torneo en el 1er tablero, considerado el más difícil y responsable;

Por encima de Magnus Carlsen: El gran maestro uzbeko sorprendió a los expertos al superar a Magnus Carlsen, leyenda viva del mundo del ajedrez, en número de puntos obtenidos en los enfrentamientos;

La contribución de Bibisara Assaubayeva: La talentosa ajedrecista kazaja también logró victorias complejas en partidas importantes, convirtiéndose en un eslabón decisivo para que el club lograra el bronce.

« CheQ Mumba Masters » aplastado: La batalla por el bronce

Doble superioridad absoluta en el duelo decisivo:

Victoria en ambos encuentros: En el duelo por el tercer puesto, los « FYERS American Gambits » dominaron a su rival en ambos mini-matches;

Marcador de 3,5:2,5 y 4:2: Ambos encuentros intensos terminaron con la superioridad táctica del equipo de Sindarov;

La intensidad de la Liga Mundial de Ajedrez: El formato de la « Tech Mahindra Global Chess League » es un torneo comercial importante con sus propios seguidores, donde los mejores grandes maestros del mundo compitieron bajo la bandera de superclubes.

Este logro sin precedentes de Javokhir Sindarov en Bangalore y el reconocimiento de la estrella del fútbol Gerard Piqué demostraron una vez más que la escuela de ajedrez uzbeka puede hoy competir de igual a igual con cualquier líder del planeta.

En su opinión, ¿el hecho de que Javokhir Sindarov haya superado a Magnus Carlsen en puntos indica que se convertirá en un candidato principal al título mundial en los próximos años? ¿Cómo cambiará el futuro de este deporte la llegada de estrellas del deporte y los negocios como Gerard Piqué al ajedrez? ¡Deje sus reflexiones analíticas en los comentarios y comparta con orgullo este artículo sobre la próxima victoria brillante del gran maestro uzbeko en la escena mundial con todos los aficionados al ajedrez y sus amigos!