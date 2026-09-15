Yibuti se convierte en el 72.º país en unirse a los Artemis Accords de la NASA

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Yibuti se convierte en el 72.º país en unirse a los Artemis Accords de la NASA

La República de Yibuti, en África Oriental, ha firmado los Artemis Accords , un documento que establece los principios internacionales para la exploración de la Luna, Marte y otros cuerpos celestes. Según Ixbt.com, el número de países que se han sumado a este acuerdo ha llegado a 72, siendo Yibuti el octavo Estado africano en unirse a esta iniciativa. Así lo informa Ixbt.com.

En una ceremonia oficial celebrada en la sede de la NASA en Washington, el embajador de Yibuti en EE. UU., Mohamed Siad Doualeh, firmó el documento en nombre de su país. Artemis Accords fueron desarrollados en 2020 por la NASA y el Departamento de Estado de EE. UU. junto con un grupo inicial de países socios, y constituyen la base jurídica para la cooperación internacional en el ámbito de la astronáutica.

Principios de cooperación internacional y paz

Los participantes de este acuerdo se comprometen a realizar actividades espaciales únicamente con fines pacíficos. Asimismo, el documento contempla garantizar la transparencia de las misiones, ayudarse mutuamente en situaciones de emergencia y establecer el intercambio de datos científicos.

Los Estados deben coordinar sus acciones para garantizar que la exploración espacial no interfiera con las actividades de otros. También se presta especial atención a la preservación de objetos y artefactos de importancia histórica en los cuerpos celestes.

Las ambiciones espaciales de Yibuti

Aunque esta adhesión no convierte a Yibuti directamente en participante de los programas lunares de la NASA, crea una base sólida para trabajar estrechamente con Estados Unidos y otros socios. Este paso amplía las oportunidades para que los países pequeños se sumen a los procesos espaciales a escala global.

Como referencia, Yibuti inició su programa espacial nacional en 2020. En 2023 y 2024, el país puso en órbita con éxito sus primeros satélites, Djibouti 1A y Djibouti 1B. Estos dispositivos espaciales fueron lanzados desde la base de Vandenberg en California, EE. UU., mediante cohetes Falcon 9 de la empresa SpaceX .

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Abror Shuhratov
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