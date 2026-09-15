Roy Keane critica duramente el arbitraje sobre el gol de Haaland en el derbi de Manchester

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Roy Keane critica duramente el arbitraje sobre el gol de Haaland en el derbi de Manchester

Aunque el choque central de la Premier League, el derbi de Manchester, ha terminado, las controversias y las quejas sobre las decisiones arbitrales siguen aumentando. El club de «Manchester United» perdió 0-1 en su estadio, «Old Trafford», ante su eterno rival, «Manchester City», en un encuentro donde el único gol marcado por el goleador noruego Erling Haaland se convirtió en el centro de una seria polémica. Roy Keane, ex capitán del «MU» y hoy reconocido como un experto crítico e imparcial, analizó minuciosamente la situación en la prestigiosa cadena «Sky Sports» y calificó la decisión de los árbitros como injusta. Según Keane, en el momento del gol, Enzo, que estaba en posición de fuera de juego, interfirió directamente en la jugada y obstaculizó claramente a la defensa del «United», pero los árbitros hicieron la vista gorda.

Como resultado, los «Red Devils», que mantenían una línea defensiva impecable, fueron castigados injustamente por sus correctas acciones tácticas. Tras esta derrota, «Manchester United» ha caído al puesto 13 de la tabla, mientras que «Manchester City» continúa su carrera por el título en la 2ª posición. Entonces, ¿por qué Roy Keane calificó las acciones de Enzo en fuera de juego como una infracción, cometieron los árbitros de la Premier League otro error grave, y cómo afectará este resultado en «Old Trafford» al futuro de los equipos?

«Interferencia en fuera de juego»: La dura crítica de Roy Keane

Los principales argumentos tácticos presentados por la legendaria figura irlandesa:

  • Acción defensiva correcta: «El MU fue castigado por mantener una línea defensiva muy buena y ordenada», enfatizó Roy Keane;

  • La interferencia activa de Enzo: Hablando en «Sky Sports», Keane explicó la situación: «Enzo interfirió directamente en el juego. Al estar en esa posición, inevitablemente influyes en el desarrollo de la jugada»;

  • Intención de ir al balón y presión: «Estás en el medio del área y vas hacia el balón. Fernandes está en fuera de juego e intenta jugar el balón. Por lo tanto, era un fuera de juego claro», dijo;

  • Error de los árbitros: El ex futbolista condenó duramente que los árbitros no tuvieran en cuenta la posición del jugador que, aunque no tocó el balón, distrajo la atención del rival.

Drama en «Old Trafford»: 0-1 y el golpe decisivo de Haaland

Los momentos culminantes del choque de Manchester:

  • Un gol único y polémico: El gol marcado por el goleador del «Manchester City», Erling Haaland, fue el único resultado del encuentro y dio a los visitantes un éxito ajustado de 0-1;

  • Presión en el campo: Aunque los «Red Devils» intentaron actuar de forma ordenada en defensa ante su afición, una sola situación polémica decidió el destino de todo el partido;

  • Descontento de los aficionados: Tras el partido, comenzó una gran ola de quejas en las redes sociales contra el comité de árbitros de la Premier League sobre la aplicación de las reglas del fuera de juego.

El abismo en la tabla: «City» en la cima, «MU» en el puesto 13

La situación actual totalmente opuesta de los dos clubes de Manchester en la Premier League:

  • Los «Citizens» en persecución: «Manchester City», gracias a estos 3 puntos, consolida la 2ª posición en la tabla y sigue persiguiendo al líder;

  • El declive del «United»: «Manchester United», tras otra derrota, ha caído al puesto 13 de la tabla y se enfrenta a una profunda crisis;

  • Golpe psicológico: Perder el derbi en casa y el descontento derivado de las decisiones arbitrales sin duda aumentará la presión dentro del equipo.

Esta dolorosa declaración de Roy Keane ha vuelto a situar los debates sobre los conceptos de fuera de juego pasivo y activo en la Premier League en lo más alto de la agenda.

En su opinión, ¿tiene razón Roy Keane? ¿Realmente el jugador en fuera de juego durante el gol de Erling Haaland obstaculizó a los defensas y al portero? ¿Por qué, existiendo el sistema VAR en la Premier League, se toman decisiones tan polémicas regularmente? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de la situación del derbi de Manchester con todos los aficionados al fútbol y sus amigos!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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