Científicos proponen buscar rastros de civilizaciones extraterrestres en la Luna

·2·Tecnología
Científicos proponen buscar rastros de civilizaciones extraterrestres en la Luna

Investigadores del SETI Institute han propuesto un método inusual para encontrar rastros de actividad de civilizaciones extraterrestres: recomiendan buscar partículas artificiales microscópicas en el suelo del satélite natural de la Tierra. Según los expertos, la Luna podría haber acumulado sustancias provenientes del espacio en sus archivos naturales durante miles de millones de años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta idea se detalla en un trabajo científico publicado en el servidor de preprints arXiv y actualmente bajo revisión por el International Journal of Astrobiology. Según ixbt.com, se trata de tecnofirmas del tamaño de microbios que podrían haber sido creadas como resultado de actividades espaciales o grandes proyectos de ingeniería de civilizaciones avanzadas.

Si tales objetos sobreviven durante miles de millones de años, existe la posibilidad de que una parte llegue al medio interestelar, luego al sistema solar y finalmente se deposite en la superficie lunar. Los autores destacan que, en comparación con la Tierra, la Luna es el lugar más adecuado para tales investigaciones.

Por qué se eligió la Luna

A diferencia de nuestro planeta, la atmósfera, el agua líquida y los procesos geológicos activos en la Tierra destruyen gradualmente las huellas antiguas. El regolito lunar, por su parte, sirve como un entorno ideal capaz de preservar materiales espaciales intactos durante miles de millones de años.

Para la primera fase del experimento, los científicos proponen estudiar aproximadamente un metro cúbico de regolito reciente. Las muestras obtenidas se analizarán mediante microscopía electrónica, métodos de ciencia de materiales y sistemas de visión por computadora basados en AI, capaces de identificar estructuras inusuales entre las partículas naturales.

Futuras misiones e importancia científica

El surgimiento de nuevos programas lunares hace que la realización de tales ideas sea más realista. En particular, los programas Artemis y Chang'e contemplan un estudio más profundo de la superficie lunar y el retorno a la Tierra de nuevas muestras de diferentes regiones del satélite.

Incluso si no se encuentran partículas artificiales, tal experimento tendrá un valor inmenso para la ciencia. Ayudará a establecer límites sobre la existencia de objetos espaciales y mejorará la comprensión de cómo el polvo interestelar se mueve a través de la Galaxia y cómo se conserva en el suelo lunar.

La principal diferencia de este enfoque respecto a los proyectos SETI clásicos radica en el objeto de búsqueda. Los científicos no buscan señales de radio o signos de civilizaciones existentes, sino rastros materiales de tecnologías dejadas por civilizaciones antiguas y ya desaparecidas.

LunaSETITecnofirmaEspacioCiencia
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La prueba más importante en la historia de SpaceX: Starship alcanza la órbitaLa prueba más importante en la historia de SpaceX: Starship alcanza la órbitaHoy, 00:52El smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition ha sido presentado oficialmenteEl smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition ha sido presentado oficialmenteHoy, 00:21Cementerio de la inteligencia artificial: startups y proyectos importantes cerradosCementerio de la inteligencia artificial: startups y proyectos importantes cerradosHoy, 00:20China alcanza a los líderes del mercado de semiconductoresChina alcanza a los líderes del mercado de semiconductoresAyer, 23:22El smartphone iQOO 16 presentado con pantalla de 165 Hz y batería de 8400 mAhEl smartphone iQOO 16 presentado con pantalla de 165 Hz y batería de 8400 mAhAyer, 20:51Samsung presenta el nuevo smartphone Galaxy A18 4G en EuropaSamsung presenta el nuevo smartphone Galaxy A18 4G en EuropaAyer, 20:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico