Científicos proponen buscar rastros de civilizaciones extraterrestres en la Luna

Investigadores del SETI Institute han propuesto un método inusual para encontrar rastros de actividad de civilizaciones extraterrestres: recomiendan buscar partículas artificiales microscópicas en el suelo del satélite natural de la Tierra. Según los expertos, la Luna podría haber acumulado sustancias provenientes del espacio en sus archivos naturales durante miles de millones de años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta idea se detalla en un trabajo científico publicado en el servidor de preprints arXiv y actualmente bajo revisión por el International Journal of Astrobiology. Según ixbt.com, se trata de tecnofirmas del tamaño de microbios que podrían haber sido creadas como resultado de actividades espaciales o grandes proyectos de ingeniería de civilizaciones avanzadas.

Si tales objetos sobreviven durante miles de millones de años, existe la posibilidad de que una parte llegue al medio interestelar, luego al sistema solar y finalmente se deposite en la superficie lunar. Los autores destacan que, en comparación con la Tierra, la Luna es el lugar más adecuado para tales investigaciones.

Por qué se eligió la Luna

A diferencia de nuestro planeta, la atmósfera, el agua líquida y los procesos geológicos activos en la Tierra destruyen gradualmente las huellas antiguas. El regolito lunar, por su parte, sirve como un entorno ideal capaz de preservar materiales espaciales intactos durante miles de millones de años.

Para la primera fase del experimento, los científicos proponen estudiar aproximadamente un metro cúbico de regolito reciente. Las muestras obtenidas se analizarán mediante microscopía electrónica, métodos de ciencia de materiales y sistemas de visión por computadora basados en AI, capaces de identificar estructuras inusuales entre las partículas naturales.

Futuras misiones e importancia científica

El surgimiento de nuevos programas lunares hace que la realización de tales ideas sea más realista. En particular, los programas Artemis y Chang'e contemplan un estudio más profundo de la superficie lunar y el retorno a la Tierra de nuevas muestras de diferentes regiones del satélite.

Incluso si no se encuentran partículas artificiales, tal experimento tendrá un valor inmenso para la ciencia. Ayudará a establecer límites sobre la existencia de objetos espaciales y mejorará la comprensión de cómo el polvo interestelar se mueve a través de la Galaxia y cómo se conserva en el suelo lunar.

La principal diferencia de este enfoque respecto a los proyectos SETI clásicos radica en el objeto de búsqueda. Los científicos no buscan señales de radio o signos de civilizaciones existentes, sino rastros materiales de tecnologías dejadas por civilizaciones antiguas y ya desaparecidas.