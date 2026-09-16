SpaceX prepara la captura de Starship mediante Mechazilla

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SpaceX prepara la captura de Starship mediante Mechazilla

SpaceX, que está iniciando una nueva era en el sector aeroespacial, se acerca a una de las etapas más importantes y complejas del programa Starship. Según Ixbt.com, la compañía se prepara para probar un sistema de recuperación del cuerpo de la nave espacial directamente mediante los manipuladores mecánicos de la torre de lanzamiento. Esta tecnología es un paso fundamental hacia la reutilización completa del sistema. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Se ha informado que el 14º vuelo de prueba se espera que sea el último paso antes de este complejo proceso. Si todo sale según lo planeado, durante el próximo vuelo, el 15º, SpaceX intentará recuperar la nave Starship devolviéndola al complejo de lanzamiento y atrapándola con sus "brazos" mecánicos. Esta tecnología ya se está aplicando en el proceso de recuperación de la primera etapa Super Heavy.

Probabilidad de éxito y detalles técnicos

Según las estimaciones de Elon Musk, la probabilidad de capturar la nave Starship con los manipuladores mecánicos de la torre en el primer intento es del 50 al 60 por ciento. Según él, en una de las pruebas anteriores, la nave regresó a la Tierra con tal precisión que, si la torre hubiera estado lista en ese momento, ya habría sido posible capturarla.

Además, SpaceX se ha fijado otro objetivo ambicioso: el relanzamiento de los Starship y Super Heavy ya utilizados. La compañía planea realizar dichas pruebas a finales de 2026 o principios de 2027. Según los expertos, el año 2027 podría marcar el inicio de la era de la reutilización completa y los vuelos rápidos.

Sistema totalmente reutilizable y planes futuros

A diferencia de los cohetes Falcon 9 tradicionales, el proyecto Starship contempla no solo la recuperación de la primera etapa, sino también la del propio vehículo espacial para su relanzamiento. La idea no es solo recuperar el equipo, sino devolverlo al espacio en un corto período con un mantenimiento mínimo, similar a los aviones comerciales.

La reutilización rápida de ambas etapas permitirá reducir drásticamente los costos de transporte de carga a órbita. En el futuro, SpaceX pretende utilizar esta tecnología para llevar a cabo misiones espaciales a gran escala y a largo plazo hacia la Luna y Marte. Sin embargo, primero es necesario demostrar en la práctica que la nave puede ser capturada y reacondicionada de forma segura.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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