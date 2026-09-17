Rusia se prepara para enviar el robot Teledroid al espacio

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Rusia se prepara para enviar el robot Teledroid al espacio

El lanzamiento de la próxima nave de carga Progress MS-36 a la Estación Espacial Internacional (ISS) está programado para noviembre de 2026. Según Roskosmos, esta misión entregará el complejo robótico único Teledroid a la estación orbital. Este dispositivo de alta tecnología tiene como objetivo garantizar la seguridad de los cosmonautas durante las caminatas espaciales y aliviar su arduo trabajo. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante el reciente vuelo exitoso de la nave de carga Progress MS-35, el primer lote de equipos destinados al experimento espacial Teledroid llegó a la estación. En particular, esta vez se envió una «armadura» especial para cosmonautas, equipada con un complejo de cálculo: un exoesqueleto. El robot principal llegará en el próximo vuelo.

Capacidades técnicas del robot Teledroid

El jefe de Roskosmos destacó que con la ayuda de Teledroid será posible realizar operaciones complejas que son extremadamente peligrosas para la vida humana en el espacio. Esto reducirá significativamente los riesgos para los especialistas durante las actividades extravehiculares.

  • El sistema tiene una estructura antropomórfica de tipo torso sin piernas.
  • El robot está totalmente equipado con modernos medios de visión técnica.
  • Tiene la capacidad de realizar ciertas tareas de forma independiente (autónoma).
  • Funciona en modo de copia, reproduciendo exactamente los movimientos del cosmonauta que lleva el exoesqueleto.
Se espera que este proyecto, que combina la robótica moderna con la investigación espacial, sea un paso importante para futuras misiones orbitales de larga duración. El vuelo de noviembre se convertirá en la etapa clave para probar las capacidades de este sistema en la práctica.

TeledroidRoskosmosISSNave espacialRobótica
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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