Se encontró una forma de aumentar el rendimiento de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 Laptop

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Se encontró una forma de aumentar el rendimiento de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 Laptop

Según informa ixbt.com, ha surgido la posibilidad de ampliar significativamente las capacidades de las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 Laptop en portátiles. La nueva herramienta NvpwrControl, creada por el desarrollador LevinAi-arch, ayuda a elevar los límites de potencia de las tarjetas 3D móviles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este proyecto se probó inicialmente en un portátil Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 equipado con una tarjeta gráfica RTX 5070 Ti Laptop. Este chip gráfico tiene un límite de potencia predeterminado de 115 W, al cual se podían añadir 25 W adicionales gracias a la tecnología Dynamic Boost.

Sin embargo, con la ayuda del nuevo software, el autor logró aumentar esta cifra hasta los 180 W, es decir, casi un 30 %. Estos cambios pueden proporcionar una aceleración notable en juegos y aplicaciones que requieren muchos recursos en dispositivos móviles.

También hay posibilidades para otros modelos insignia

De forma experimental, también se contempla la posibilidad de dar soporte a los modelos RTX 5080 Laptop y RTX 5090 Laptop. Se ha encontrado una forma de aumentar el límite de potencia hasta los 225 W para estas tarjetas gráficas de alto rendimiento.

Aunque todavía no se han publicado resultados de pruebas exhaustivas, no es difícil suponer que, para estas tarjetas con indicadores de potencia inicialmente muy limitados, un salto de este tipo conducirá a un aumento significativo del rendimiento.

Aun así, los expertos piden a los usuarios que tengan precaución. Dado que se trata de portátiles, es necesario recordar que existe el riesgo de que el sistema de refrigeración y la fuente de alimentación del dispositivo no soporten cargas tan elevadas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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