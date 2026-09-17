Aparece un cráter gigante en la superficie de la Luna

Los expertos de la NASA han detectado la formación del cráter nuevo más grande de los últimos años en el sistema solar sobre la Luna. Esta inmensa cavidad, de unos 222 metros de diámetro, se creó en la primavera de 2024 tras el impacto de un cuerpo celeste del tamaño de una casa de seis pisos. Este objeto, llamado «McGetchin», se ha convertido en uno de los hallazgos más importantes en la historia de la investigación científica del satélite natural de nuestro planeta. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, nadie presenció directamente el momento de la colisión. La nueva anomalía fue descubierta por casualidad el pasado octubre a través de las imágenes de la sonda espacial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), que lleva más de 17 años explorando la Luna. Durante una revisión de calidad de datos rutinaria, el especialista en procesamiento de imágenes Robert Wagner notó una mancha luminosa inusual con un anillo oscuro en el mapa global.

Momento y magnitud de la colisión

Al comparar imágenes tomadas en diferentes años, los científicos determinaron que el impacto ocurrió entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024. El gran cuerpo celeste impactó en la parte oriental de la cara visible de la Luna. La profundidad del cráter «McGetchin» formado alcanza casi los 43 metros. El objeto fue nombrado en honor al reconocido investigador lunar Tom McGetchin.

Según las estimaciones de los expertos, colisiones de esta magnitud en la Luna ocurren una vez cada siglo o incluso con menos frecuencia. La alta vulnerabilidad de la superficie lunar se debe principalmente a la ausencia de atmósfera. En la Tierra, los cuerpos celestes pequeños se ralentizan, se fragmentan y a menudo se queman al entrar en la atmósfera. En la Luna, casi nada impide que lleguen a la superficie.

Importancia científica y futuras misiones

Desde que la sonda LRO comenzó a operar, los investigadores han identificado al menos mil nuevos cráteres de impacto y otros cambios relacionados con la caída de cuerpos espaciales. Sin embargo, «McGetchin» supera significativamente a la mayoría de ellos por sus dimensiones. Con la ayuda del instrumento térmico Diviner instalado en el LRO, los científicos obtuvieron datos adicionales y descubrieron una inmensa zona de 6,4 kilómetros de diámetro alrededor del cráter.

Se descubrió que esta zona es aproximadamente 9 grados más fría que los alrededores durante la noche. Debido a que el fuerte impacto aflojó el regolito lunar a una distancia considerable, el suelo suelto retiene peor el calor acumulado durante el día y se enfría más rápido después de la puesta del sol. Estos descubrimientos podrían tener importancia práctica para futuras misiones lunares, especialmente en relación con la adherencia de las ruedas de los rovers al suelo.