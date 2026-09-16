Miles de millones de dispositivos Android en el mundo sin actualizaciones de seguridad

Casi la mitad de los dispositivos Android activos en todo el mundo funcionan con versiones del sistema operativo que ya no reciben parches de seguridad regulares de Google. Según los análisis de Cybernews, se trata potencialmente de más de 1.500 millones de smartphones y otros gadgets, lo que genera graves preocupaciones sobre la seguridad digital. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos de la agencia StatCounter de agosto de 2026, Android 14 y versiones posteriores representan aproximadamente el 56,7 % de todos los dispositivos activos en el mercado. Al mismo tiempo, Android 13 tiene una cuota del 14,75 %, Android 12 del 10,07 %, Android 11 del 8,31 %, y el resto corresponde a versiones aún más antiguas.

Escala global y proceso de obsolescencia

La estimación de 1.500 millones de dispositivos es aproximada y se basa en datos de terceros que indican que hay 3.900 millones de dispositivos Android activos en el mundo. Incluso teniendo en cuenta la estimación más conservadora de Google —más de 3.000 millones de dispositivos activos—, el número de smartphones con versiones obsoletas podría alcanzar los 1.300 millones.

En la primavera de 2026, Android 13 salió prácticamente del ciclo de actualizaciones principales del sistema. A partir de abril, Google solo publicaba correcciones regulares para Android 14, 15 y 16, y en septiembre se añadió Android 17 a esta lista. Como resultado, los dispositivos de millones de usuarios quedan fuera del soporte oficial.

Brechas de seguridad y niveles de protección

Por supuesto, los smartphones con Android 13 o versiones anteriores no dejan de funcionar al instante ni se vuelven peligrosos de inmediato. Sin embargo, el problema se acumula gradualmente: a medida que se descubren nuevas vulnerabilidades, algunas ya no se corrigen a nivel del sistema operativo, lo que puede comprometer seriamente la seguridad.

Los boletines de seguridad de Android actuales identifican regularmente vulnerabilidades críticas que permiten, bajo ciertas condiciones, la elevación de privilegios o la ejecución remota de código. Algunos de estos ataques pueden no requerir ninguna acción por parte del usuario. No obstante, los smartphones obsoletos no quedan totalmente indefensos.

Mecanismos de protección adicionales

A través de Project Mainline, Google puede actualizar ciertos componentes del sistema —red, multimedia y componentes criptográficos— mediante Google Play. Sin embargo, este mecanismo no puede reemplazar los parches de seguridad completos y no puede corregir vulnerabilidades en el kernel del sistema operativo, los controladores o el firmware del fabricante.

Asimismo, Google Play Protect ayuda a analizar aplicaciones y detectar cierto malware, pero tampoco puede corregir vulnerabilidades sistémicas dentro del propio sistema operativo. Por ello, los expertos subrayan la importancia de actualizar el software del dispositivo a tiempo para garantizar la seguridad.