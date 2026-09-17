Un nuevo cráter gigante descubierto en la superficie de la Luna, aparecido hace solo dos años

El análisis de las imágenes capturadas por la sonda espacial Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA ha permitido identificar el mayor cráter de impacto registrado en la superficie lunar en los últimos años. Según la revista Science Advances, esta estructura masiva de 222 metros de diámetro es uno de los cráteres de impacto modernos más grandes descubiertos en el sistema solar, con una edad de apenas dos años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los expertos compararon las nuevas imágenes tomadas en el otoño de 2025 por la cámara de gran angular de la sonda LRO con fotos antiguas. Como resultado, se reveló que ocurrió un cambio importante en una zona lunar anteriormente vacía y que apareció un nuevo objeto. Los investigadores también utilizaron fotogramas adicionales de la cámara de ángulo estrecho para precisar los datos iniciales.

Según los cálculos de los científicos, este cráter gigante se formó en la primavera de 2024. Tales eventos cósmicos ocurren en promedio cada 132 años según los modelos terrestres actuales. Esto demuestra lo único y científicamente importante que es este hallazgo.

Análisis científicos realizados en el marco del proyecto

Los investigadores realizaron observaciones especiales para estudiar cómo la formación del nuevo cráter afectó la geología de la región circundante. Basándose en los datos obtenidos, los científicos lograron actualizar los modelos científicos modernos que explican el proceso de formación de los cráteres de impacto.

La superficie de la Luna está constantemente sujeta a impactos de diversos objetos espaciales y meteoritos. Según las estimaciones científicas modernas, existen alrededor de 5 000 cráteres grandes de entre 1 y 20 kilómetros de tamaño en la Luna, el satélite natural de la Tierra.

También se ha determinado que existen alrededor de un millón de estructuras de este tipo con un diámetro de entre 10 metros y 1 kilómetro. Se estima que el número de cráteres pequeños de menos de 10 metros en la superficie lunar es de aproximadamente 1 000 millones.