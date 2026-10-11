¿Cómo funciona el TicNote Watch con transcripción de voz en 17 idiomas?
En el mundo de la tecnología ha aparecido un nuevo gadget que facilita significativamente el trabajo diario. La famosa empresa china Mobvoi ha presentado oficialmente su reloj inteligente TicNote Watch , capaz de grabar conversaciones en tiempo real, transcribirlas directamente a texto y generar resúmenes mediante inteligencia artificial.
Se espera que este nuevo gadget se convierta en un verdadero secretario digital para profesionales que gestionan reuniones de negocios, conferencias y negociaciones diarias.
Transcripción en tiempo real y capacidades de Shadow AI 2.0
El TicNote Watch no es solo un dispositivo de grabación de voz, sino un asistente inteligente basado en redes neuronales complejas:
Escucha y escritura en 17 idiomas: El sistema procesa el habla en 17 idiomas en tiempo real y la muestra instantáneamente como texto en la pantalla del reloj;
Activación con un solo botón: Basta con mantener presionado el botón dedicado durante 2 segundos para iniciar la grabación. También incluye un modo separado para registrar rápidamente ideas urgentes;
Destacado de puntos clave: Durante la conversación, el usuario puede marcar los puntos principales con un solo clic. Una vez finalizada la discusión, el programa los organiza;
Resumen mediante inteligencia artificial: El asistente Shadow AI 2.0 integrado en el gadget selecciona los puntos más importantes del texto transcrito para crear un resumen final, además de ayudar a buscar información en los archivos.
Especificaciones técnicas: Micrófono potente y 200 horas de memoria
Para una grabación de audio clara e impecable, el dispositivo está equipado con hardware moderno:
Micrófonos con cancelación de ruido: Dos micrófonos sensibles integrados en el cuerpo y algoritmos de reducción de ruido captan claramente las conversaciones a una distancia de 3–5 metros;
Autonomía de larga duración: El reloj inteligente puede grabar audio de forma continua durante más de 24 horas;
Gran memoria y servicio en la nube: La memoria interna del dispositivo puede almacenar más de 200 horas de archivos de audio. Todos los datos se sincronizan con la aplicación móvil TicNote y el sistema en la nube, formando una base de datos única.
Monitoreo de salud y funciones de fitness diarias
Además de sus funciones de voz, el TicNote Watch integra todas las capacidades avanzadas de los relojes inteligentes tradicionales:
Monitoreo de indicadores médicos: El dispositivo rastrea continuamente la frecuencia cardíaca (puls), el nivel de oxígeno en sangre (SpO2), el nivel de estrés y las fases del sueño;
Navegación: El módulo GPS integrado permite determinar con precisión las actividades al aire libre y las rutas en el mapa.
Esta nueva innovación de Mobvoi marca un paso importante en la integración de la IA y la tecnología vestible, ofreciendo una solución práctica para aumentar la eficiencia laboral.
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