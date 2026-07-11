Se revelan las especificaciones técnicas y precios de los Samsung Galaxy Watch Ultra 2 y Watch 9

El gigante tecnológico surcoreano Samsung se prepara intensamente para el lanzamiento de su nueva generación de relojes inteligentes. A pocos días de la presentación oficial, todos los detalles técnicos y los precios esperados de los modelos Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2 se han filtrado en la red. La información proporcionada por la publicación WinFuture y el reconocido insider Roland Quandt indica que estos dispositivos establecerán nuevos estándares en el mercado de wearables. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

El cambio principal de la nueva línea se observa en su hardware interno. Según los datos, todos los modelos estarán equipados con el chipset Qualcomm SW6100 fabricado con un proceso de 3 nm. Este procesador de 5 núcleos, compuesto por un núcleo de alto rendimiento (2,1 GHz) y cuatro núcleos de bajo consumo (1,95 GHz), promete aumentar significativamente la velocidad de funcionamiento de los relojes y reducir el consumo de energía.

Una revolución en la capacidad de la batería y la autonomía

Una de las noticias más gratificantes para los usuarios es el aumento en la capacidad de la batería. En particular, el modelo insignia Galaxy Watch Ultra 2 superará los 590 mAh de la generación anterior, contando con una batería de 800 mAh. Esta es una cifra muy alta para un reloj inteligente, lo que permitirá que el dispositivo funcione activamente durante varios días con una sola carga.

Los modelos estándar Galaxy Watch 9 también presentan cambios: la versión de 44 mm tendrá una batería de 445 mAh. El modelo más pequeño, de 40 mm, se limitará a una fuente de energía de 325 mAh. En cuanto a la memoria, Samsung no ha escatimado: los relojes saldrán a la venta con 2 GB de RAM y, dependiendo del modelo, 32 o 64 GB de almacenamiento interno.

Diseño y características de durabilidad

También existen diferencias notables en cuanto a apariencia y nivel de protección. La carcasa del Galaxy Watch 9 está fabricada en aluminio y cuenta con una resistencia al agua de 5 ATM. El representante del segmento premium, el Galaxy Watch Ultra 2, se fabrica con una robusta carcasa de titanio. Este modelo cuenta con una protección que permite su uso hasta 100 metros bajo el agua, lo que lo convierte en la opción ideal para los entusiastas de los deportes extremos.

Además, todos los nuevos modelos admiten estándares modernos de comunicación inalámbrica:

Protocolo de nueva generación Bluetooth 6.0;

Módulo Wi-Fi de doble banda y NFC;

Red de comunicación LTE en ciertas modificaciones;

Sistema Wear OS e interfaz One UI Watch 9.

En cuanto a los precios, se podría observar un ligero aumento. Según los informes de los insiders, Samsung ha decidido subir los precios debido a las nuevas tecnologías y a una batería más potente. La presentación oficial de los modelos Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2 está programada para el evento Galaxy Unpacked que se llevará a cabo el 22 de julio en Londres. Se espera que estos dispositivos lleguen al mercado a principios de agosto.