Las funciones de IA del Apple Watch normalizan la vigilancia constante

Apple intenta acostumbrar a los usuarios a una nueva realidad: que los gadgets escuchen constantemente su entorno. En una presentación, la compañía mostró las nuevas capacidades de sus dispositivos, centrándose esta vez en la habilidad de los relojes inteligentes para procesar audio en vivo y transcribir conversaciones. ixbt.com según la información, esta situación muestra un ligero alejamiento de los principios de la marca sobre la protección estricta de la privacidad, abriendo camino a las herramientas de IA. Así lo informa Techcrunch.com informa el medio.

Según expertos, este paso plantea dudas: ¿desean realmente los consumidores esta tecnología o la empresa avanza por miedo a la presión de competidores como OpenAI? Hoy en día, muchas startups desarrollan funciones de transcripción de voz mediante IA. Estas soluciones suelen usarse para minutas de reuniones, grabar conferencias o entrevistas.

Inteligencia de audio y el límite de la privacidad

Apple introdujo funciones como «Audio Intelligence», «Live Rewind» y « Siri Recap» para sus relojes. Estas innovaciones se sitúan en la delgada línea entre la comodidad, la utilidad y la intrusión en la vida privada. En particular, la función «Audio Intelligence» es muy útil para personas con discapacidad auditiva, ya que puede alertar al usuario sobre sonidos como sirenas, alarmas, timbres o el llanto de un bebé.

Esta función puede incluso salvar vidas si el iPhone del usuario no está cerca cuando se activa un detector de incendios o de monóxido de carbono. Sin embargo, las capacidades «Live Rewind» y «Siri Recap» superan el ámbito de las tecnologías de asistencia para entrar en un terreno mucho más complejo y controvertido. Aunque Apple garantiza la protección de datos, la popularización de una tecnología que escucha sonidos constantemente podría generar preocupación en la sociedad.

Competencia tecnológica y perspectivas de futuro

No es secreto que las críticas hacia las cámaras de vigilancia, centros de IA y otras aplicaciones digitales están aumentando. A pesar de ello, los gigantes tecnológicos avanzan rápidamente. En particular, la nueva función «Live Rewind» permite retroceder 15 segundos presionando dos veces la corona digital del reloj para grabar lo que se ha dicho.

Esta transcripción se guarda posteriormente en la nueva aplicación independiente Siri de Apple, permitiendo revisar la información en cualquier momento. El tiempo dirá si estas nuevas funciones se convertirán en parte integral de nuestra vida cotidiana o si, por el contrario, intensificarán los debates sobre la privacidad personal.