iFlytek presenta el dispositivo AI Recording Card para grabar conversaciones

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iFlytek presenta el dispositivo AI Recording Card para grabar conversaciones

En una era de rápido avance de la inteligencia artificial, la empresa china iFlytek ha anunciado un nuevo dispositivo especializado en el procesamiento y transcripción de grabaciones de voz: el AI Recording Card. Según ixbt.com, se espera que este dispositivo compacto revolucione la forma de registrar flujos de trabajo, reuniones y negociaciones importantes, ya que integra capacidades de IA modernas diseñadas para ahorrar tiempo al usuario. Así lo informa Ixbt.com.

El nuevo gadget destaca por su diseño ultradelgado y ligero. Sus dimensiones son de solo 85,6 × 54 × 4 milímetros y su peso se estima en 33 gramos. Los fabricantes ofrecen el dispositivo en colores modernos como "Gris cósmico" y "Negro obsidiana". Además, gracias a su diseño magnético, es posible fijar el gadget directamente en la parte posterior de un smartphone.

Capacidades técnicas y calidad de grabación

El sistema de grabación del dispositivo consta de un micrófono de conducción ósea para alta precisión y tres micrófonos direccionales que captan el sonido con claridad hasta a 8 metros. Está equipado con una función de cancelación de ruido de nivel profesional, lo que permite una captura de voz nítida incluso en entornos ruidosos. Los algoritmos de IA juegan un papel clave en la conversión de datos a texto y la generación automática de resúmenes.

La IA no solo transcribe voz a texto, sino que también redacta actas de reuniones, crea listas de tareas y traduce el habla a 10 idiomas extranjeros. Además, el dispositivo reconoce varios dialectos locales y dos lenguas de minorías étnicas. Según la empresa, el proceso de transcripción y cifrado de una grabación de dos horas toma solo dos minutos.

Batería y servicios adicionales

El iFlytek AI Recording Card cuenta con una pantalla OLED de 0,95 pulgadas, 16 GB de memoria interna y una batería de 216 mAh. Se anuncia una autonomía de hasta 30 horas, e incluye tecnología de carga magnética inversa. Como beneficio adicional, los compradores reciben un servicio de transcripción ilimitado gratuito durante el primer año. El precio del gadget en el mercado chino es de 999 yuanes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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