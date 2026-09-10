Presentación del Apple Watch Series 12 y Ultra 4

Apple ha presentado oficialmente sus nuevos relojes inteligentes, el Apple Watch Series 12 y el Watch Ultra 4. Según Ixbt.com, aunque los dispositivos mantienen una apariencia similar a sus predecesores, su plataforma de hardware, capacidades de AI y funciones de monitoreo de salud han sido renovadas radicalmente. Lo más importante es que, a pesar de estas mejoras integrales, los precios iniciales de los gadgets se mantienen sin cambios. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva generación de relojes inteligentes es el rediseño completo del sistema de control de la actividad cardíaca. Los dispositivos están equipados con una función de registro de ECG mejorada y un nuevo sensor de ritmo cardíaco. Ahora es posible medir el pulso del usuario cada cinco segundos, es decir, con una frecuencia 60 veces mayor que antes. Además, la variabilidad del ritmo cardíaco se registra cada cinco minutos en lugar de una vez cada dos horas.

Integración de salud e AI

El software del dispositivo también se ha enriquecido significativamente. Apple ha actualizado completamente la aplicación Health, convirtiéndola en una herramienta de análisis aún más completa. El programa ahora estudia el estado del usuario con mayor profundidad y enriquece todos los indicadores con explicaciones generadas por AI. Además, se han añadido nuevas funciones que ofrecen consejos paso a paso en tiempo real durante los entrenamientos.

Otra innovación importante es el sistema Audio Intelligence. Esta función combina los micrófonos integrados del reloj con algoritmos de AI para ayudar a los usuarios con dificultades auditivas a identificar sonidos ambientales importantes, como el timbre de una puerta o una alarma. El sistema también es capaz de transcribir instantáneamente los últimos 15 segundos de conversación. Tras grabar conversaciones más largas, la AI prepara automáticamente un resumen de las mismas.

Apple señala que las grabaciones de voz no se almacenan y que la propia empresa no tiene acceso directo a los sonidos. Se planea que la función Audio Intelligence se lance en versión beta a finales de 2026 y que inicialmente solo funcione en inglés.

Especificaciones técnicas y precios

El funcionamiento estable de todas estas capacidades avanzadas recae en el procesador Apple S11, desarrollado bajo arquitectura ARM y tecnologías A20 Pro. Este chip incluye dos núcleos de computación de bajo consumo, un GPU de un solo núcleo y un acelerador de AI de cuatro núcleos.

Para la línea Watch Series 12, Apple ha preparado versiones premium con caja de cerámica en blanco y azul. El modelo Watch Ultra 4, por su parte, apuesta tradicionalmente por la autonomía, demostrando que puede funcionar durante más de dos días con una sola carga. Según los precios de mercado, el Apple Watch Series 12 saldrá a la venta desde 400 USD, y el Watch Ultra 4 desde 800 USD.