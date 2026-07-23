Samsung revoluciona el mercado de los relojes inteligentes: los modelos Galaxy Watch recibirán 5 años de actualizaciones

El gigante tecnológico surcoreano Samsung ha anunciado una extensión significativa en el periodo de soporte de software para su nueva generación de relojes inteligentes. Este paso no solo garantiza que los usuarios puedan utilizar sus dispositivos durante más tiempo, sino que también establece un nuevo estándar en el mercado de los gadgets vestibles. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información oficial de la compañía, los modelos Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2 recibirán actualizaciones de hasta cinco generaciones del sistema operativo Wear OS. Asimismo, se proporcionarán parches de seguridad específicos durante cinco años. Como señala ixbt.com, esto significa que estos relojes se actualizarán hasta la versión Wear OS 12 y seguirán siendo relevantes al menos hasta 2031.

Ventaja sobre la competencia y nuevas oportunidades

A modo de comparación, las generaciones anteriores de relojes inteligentes de Samsung estaban limitadas a cuatro actualizaciones importantes del sistema y cinco años de soporte de seguridad. Ahora, la empresa ha elevado la vida útil de sus relojes insignia a un nuevo nivel. En este sentido, Samsung ha superado considerablemente a sus principales competidores.

Por ejemplo, para el modelo Google Pixel Watch 4, las actualizaciones del sistema operativo y de seguridad solo están garantizadas por tres años. Comparar con Apple es un poco más difícil, ya que los de Cupertino no revelan de antemano la duración del soporte de sus dispositivos. Sin embargo, con el lanzamiento de watchOS 27, se observó que algunos modelos de Apple Watch dejaron de recibir actualizaciones tres años después de su lanzamiento al mercado.

Los modelos Galaxy Watch 9 y Galaxy Watch Ultra 2 fueron presentados junto con la nueva generación de teléfonos inteligentes plegables de Samsung. Además del software, estos gadgets han recibido mejoras técnicas significativas. En particular, están equipados con la plataforma de hardware Snapdragon Wear Elite y baterías de mayor capacidad.

Para los entusiastas de la tecnología, esta noticia es muy importante, ya que en un momento en que los precios de los relojes inteligentes están aumentando, el hecho de que un dispositivo no quede obsoleto durante 5 o 6 años es un factor clave al tomar la decisión de compra. Además, los nuevos relojes incorporan las capacidades ampliadas del sistema de IA Galaxy AI, que proporcionan datos más precisos para el seguimiento de la salud.