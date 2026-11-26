Nuevos precios de los modelos AirPods y Apple Watch
Se han presentado los precios de los auriculares AirPods y los relojes inteligentes Apple Watch al 26 de noviembre de 2026. La lista incluye varias generaciones de AirPods, Apple Watch, SE y Ultra, así como sus variantes por tamaño y color.
Auriculares AirPods:
• AirPods 2.1 — 104 dólares;
• AirPods 4 — 109 dólares;
• AirPods 4 ANC Wireless — 139 dólares;
• AirPods 5 ANC — 139 dólares;
• AirPods 5 ANC Wireless — 159 dólares;
• AirPods Pro Lightning — 169 dólares;
• AirPods Pro 2 Type-C — 189 dólares;
• AirPods Pro 3 — 209 dólares;
• AirPods Max 2023 — 379 dólares;
• AirPods Max 2 2024 — 439 dólares;
• AirPods Max 2 2026 — 449 dólares.
Apple Watch 11 y 12, modelos con correa Milanese:
• Apple Watch 11 2025, 42 mm Milanese — 699 dólares;
• Apple Watch 11 2025, 46 mm Milanese — 759 dólares;
• Apple Watch 12 2026, Milanese — 1029 dólares.
Apple Watch 11 2025:
• 42 mm Jet Black — 349 dólares;
• 42 mm Space Gray — 349 dólares;
• 42 mm Rose Gold — 379 dólares;
• 42 mm Silver — 379 dólares;
• 46 mm Jet Black — 379 dólares;
• 46 mm Space Gray — 379 dólares;
• 46 mm Silver — 369 dólares;
• 46 mm Gold — 359 dólares (Oferta).
Apple Watch 12 2026, nuevo modelo:
• 42 mm — 419 dólares;
• 46 mm — 449 dólares.
Apple Watch 9:
41 mm:
• Midnight — 279 dólares;
• Silver — 249 dólares.
45 mm:
• Midnight — 249 dólares (Oferta).
Apple Watch SE 2:
• 40 mm Midnight — 199 dólares;
• 40 mm Silver, Starlight — 229 dólares;
• 44 mm Midnight — 199 dólares (Oferta);
• 44 mm Silver, Starlight — 239 dólares.
Apple Watch SE 3, nuevo modelo:
• 40 mm Midnight — 234 dólares;
• 40 mm Starlight — 234 dólares;
• 44 mm Midnight — 254 dólares;
• 44 mm Starlight — 254 dólares.
Apple Watch Ultra 1 2022:
• 49 mm — 489 dólares (Mega Oferta).
Apple Watch Ultra 2:
• 49 mm Black — 599 dólares;
• 49 mm Natural — 599 dólares;
• 49 mm Black Milanese — 699 dólares.
Apple Watch Ultra 3 2025:
• 49 mm Black — 639 dólares (Oferta);
• 49 mm Natural — 639 dólares.
Apple Watch Ultra 4, nuevo modelo:
• 49 mm — 779 dólares;
• 49 mm Milanese — 1099 dólares.
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