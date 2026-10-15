Se anuncian los precios actuales de los smartphones iPhone 18

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Se anuncian los precios actuales de los smartphones iPhone 18

• 256 GB, Silver: 1 569 dólares

• 256 GB, Glacier: 1 579 dólares

• 256 GB, Black: 1 579 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dólares

• 512 GB: 1 879 dólares

• 1 TB: 2 799 dólares

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 799 dólares

• 256 GB, Black: 1 799 dólares, precio promocional

• 256 GB, Silver: 1 789 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1 799 dólares

• 512 GB, Black: 2 199 dólares

• 512 GB, Silver: 2 149 dólares

• 512 GB, Burgundy: 2 249 dólares

• 512 GB, Glacier: 2 149 dólares

• 1 TB, Black: 2 699 dólares

• 1 TB, Burgundy: 3 199 dólares

• 1 TB, Glacier: 2 999 dólares

• 1 TB, Silver: 2 999 dólares

Precios vigentes al 15 de octubre de 2026. Los valores pueden cambiar diariamente.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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