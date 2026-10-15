Se anuncian los precios actuales de los smartphones iPhone 18
• 256 GB, Silver: 1 569 dólares
• 256 GB, Glacier: 1 579 dólares
• 256 GB, Black: 1 579 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1 579 dólares
• 512 GB: 1 879 dólares
• 1 TB: 2 799 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1 799 dólares
• 256 GB, Black: 1 799 dólares, precio promocional
• 256 GB, Silver: 1 789 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1 799 dólares
• 512 GB, Black: 2 199 dólares
• 512 GB, Silver: 2 149 dólares
• 512 GB, Burgundy: 2 249 dólares
• 512 GB, Glacier: 2 149 dólares
• 1 TB, Black: 2 699 dólares
• 1 TB, Burgundy: 3 199 dólares
• 1 TB, Glacier: 2 999 dólares
• 1 TB, Silver: 2 999 dólares
Precios vigentes al 15 de octubre de 2026. Los valores pueden cambiar diariamente.
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