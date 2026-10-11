Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 11 de octubre

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Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 11 de octubre

Los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se han actualizado al 11 de octubre. Los dispositivos se ofrecen en versiones eSIM+eSIM y SIM+eSIM. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color y el tipo de SIM.

iPhone 18 Pro en versión eSIM+eSIM:

• 256 GB, Silver: 1579 dólares

• 256 GB, Glacier: 1599 dólares

• 256 GB, Black: 1579 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1579 dólares, precio de oferta

• 512 GB: 1899 dólares

• 1 TB: 2899 dólares

iPhone 18 Pro Max en versión eSIM+eSIM:

• 256 GB, Black: 1699 dólares, precio de oferta

• 256 GB, Silver: 1779 dólares

• 256 GB, Glacier: 1729 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1789 dólares

• 512 GB, Black: 2049 dólares

• 512 GB, Silver: 2099 dólares

• 512 GB, Glacier: 2049 dólares

• 512 GB, Burgundy: 2149 dólares

• 1 TB: 2699 dólares

iPhone 18 Pro en versión SIM+eSIM:

• 256 GB, Silver: 1579 dólares

• 256 GB, Glacier: 1589 dólares

• 256 GB, Black: 1599 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1599 dólares

• 512 GB: 1899 dólares

• 1 TB: 2799 dólares

iPhone 18 Pro Max en versión SIM+eSIM:

• 256 GB, Glacier: 1839 dólares

• 256 GB, Black: 1849 dólares, precio de oferta

• 256 GB, Silver: 1799 dólares

• 256 GB, Burgundy: 1799 dólares

• 512 GB, Black: 2179 dólares

• 512 GB, Silver: 2299 dólares

• 512 GB, Burgundy: 2199 dólares

• 512 GB, Glacier: 2299 dólares

• 1 TB: 2699 dólares

Los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente. Los precios indicados corresponden al 11 de octubre de 2026.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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