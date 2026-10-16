La policía china se prepara para poner en servicio a los robots Fuxi (video)

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La policía china se prepara para poner en servicio a los robots Fuxi (video)

Las fuerzas del orden chinas continúan integrando las tecnologías más avanzadas para garantizar la seguridad pública y combatir los disturbios. Un nuevo tipo de robot policía, equipado con una porra y un escudo de protección, ha comenzado a ser probado en el país.

Según la agencia de noticias japonesa Kyodo estos robots humanoides están aprendiendo a mantener el orden en lugares públicos y a dominar habilidades de uso de fuerza real.

¿De qué son capaces los humanoides «Fuxi»?

Se revelaron las principales funcionalidades de los robots de la serie «Fuxi» que participan en las pruebas:

  • Patrullaje y control de individuos sospechosos: Los robots patrullan de forma autónoma en calles y lugares concurridos, identificando inmediatamente a personas sospechosas mediante reconocimiento facial y cámaras con AI.

  • Uso de fuerza y bloqueo: Equipados con una porra de goma y un escudo policial, estos androides pueden golpear a los infractores, empujar a quienes se resisten con el escudo y contener la presión de una multitud.

  • Integración con las fuerzas armadas: Actualmente, estas máquinas se encuentran en fase de pruebas de campo y entrenamiento.

El hombre y la máquina servirán juntos

Según los planes futuros, los robots «Fuxi» no reemplazarán completamente a los policías tradicionales, sino que se convertirán en sus socios directos:

  • Grupos de combate conjuntos: En el futuro, se planea integrar a los robots con oficiales de policía armados para servir en primera línea en situaciones críticas.

  • Minimización de riesgos: Este enfoque tiene como objetivo reducir drásticamente las amenazas a la vida y la salud de los agentes de policía durante conflictos armados o disturbios civiles.

Esta experiencia china indica que el concepto de seguridad en las ciudades del futuro podría pasar completamente bajo el control de la robótica y la AI.

FuxiHumanoideKyodoChinaRobótica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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