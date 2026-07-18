La batalla de los robots humanoides: Agility Robotics abre un nuevo centro cerca de la fábrica de Tesla

La competencia en el mundo de la robótica alcanza un nuevo nivel. Agility Robotics ha inaugurado un gran complejo de 60 000 pies cuadrados en Fremont, California, destinado a la formación y pruebas de sus robots humanoides. Cabe destacar que estas instalaciones se encuentran a pocos kilómetros de la fábrica donde Tesla planea producir sus robots Optimus. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Mientras Elon Musk predice que el proyecto Optimus será el producto más importante en la historia de la compañía, Agility Robotics ya cuenta con un producto que genera ingresos reales. El robot de la empresa, llamado Digit, se utiliza hoy con éxito en los almacenes de gigantes como Amazon, GXO y Toyota para el transporte de carga y procesos logísticos. Según TechCrunch, la empresa ya ha formado una cartera de contratos de 300 millones de dólares.

Experiencia práctica y cuestiones de seguridad

Según Peggy Johnson, directora ejecutiva de Agility Robotics, tener a un competidor como Tesla en las cercanías es positivo para el desarrollo del sector. Destaca que Agility ya ha superado la etapa de comercialización y ha acumulado una gran experiencia en la integración de robots en la infraestructura de TI de empresas industriales y en su adaptación a los estándares de seguridad.

Damion Shelton, uno de los fundadores de la empresa, al hablar sobre el papel de la IA en la robótica, hizo hincapié en las cuestiones de seguridad. En su opinión, las funciones críticas de los robots, como la seguridad de movimiento y los sistemas de frenado, no deben estar bajo el control de la IA generativa. "No necesitas 'creatividad' tipo IA en temas de seguridad; estos sistemas deben funcionar basados en algoritmos estrictos", afirma Shelton.

IA y perspectivas de futuro

No obstante, Agility Robotics utiliza las capacidades de la IA generativa para programar robots a gran escala. El rango de tareas que un robot puede realizar es muy amplio, pero faltan ingenieros para programar cada una de ellas manualmente. Los modelos de IA basados en tecnologías como ChatGPT resuelven precisamente este problema, permitiendo que los robots aprendan nuevas habilidades más rápidamente.

Hoy en día, Agility Robotics se enorgullece de los siguientes logros:

En el centro logístico de GXO, los robots Digit han transportado con éxito más de 100 000 cajas de carga;

La empresa planea convertirse este año en el primer fabricante de robots humanoides en cotizar en bolsa;

Se han establecido asociaciones con marcas globales como Amazon y Toyota.

Para los mercados emergentes, estas tecnologías pueden parecer un futuro lejano, pero la automatización de la cadena logística global sin duda cambiará los estándares de almacenamiento y producción en el futuro. Esta competencia entre Agility Robotics y Tesla acelerará la llegada de los robots a nuestra vida cotidiana.