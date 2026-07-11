Robots humanoides realizan con éxito su primera operación compleja

Se ha registrado un avance científico importante en el campo de la medicina. Por primera vez, dos robots humanoides han realizado con éxito una operación de extirpación de vesícula biliar en un ser vivo. Los científicos destacan que este resultado es uno de los pasos más importantes hacia el inicio de ensayos clínicos en humanos en un futuro próximo.

Estas operaciones innovadoras fueron realizadas en cerdos por ingenieros y cirujanos de la Universidad de California en San Diego (EE. UU.). Los resultados del trabajo científico fueron publicados el 8 de julio en la prestigiosa revista Nature .

La primera operación dentro del estudio fue realizada por un robot humanoide bajo la supervisión y asistencia de un cirujano experimentado. En la segunda operación, dos robots humanoides colaboraron para completar la extirpación de la vesícula biliar de forma autónoma. Según la universidad, estos experimentos exitosos se consideran uno de los pasos más cruciales antes de probar la tecnología en humanos.

Según el Dr. Ryan Broderick, director interino del Center for the Future of Surgery de la Universidad de California, este experimento demostró en la práctica que los robots pueden trabajar eficazmente en cirugía.

«Desde el punto de vista de la prueba de concepto, todo funcionó como se esperaba», dijo en una entrevista con el canal de televisión ABC.

Los expertos señalan que estos robots humanoides difieren en varios aspectos de los sistemas de cirugía robótica tradicionales que se utilizan actualmente en muchos hospitales. Tienen una estructura humanoide, equipada con cabeza y brazos. Lo más importante es que ocupan muy poco espacio en el quirófano. Los investigadores incluso han apodado a los robots «Surgie» (robot cirujano).

El Dr. Ryan Broderick destaca que una de las principales ventajas de los nuevos robots es precisamente su compacidad.

«La falta de espacio, común en las operaciones robóticas tradicionales, es casi inexistente aquí. El robot se coloca junto al paciente como un asistente humano y se adapta perfectamente al entorno al que estamos acostumbrados en las operaciones laparoscópicas», afirmó.

Según los científicos, es precisamente esta construcción compacta la que permitirá en el futuro utilizar eficazmente los robots humanoides en diversas condiciones. Por ejemplo, estos robots podrían realizar operaciones en zonas alejadas de los grandes centros médicos, en pequeñas salas de cirugía, en barcos o en centros médicos rurales.

El Dr. Shangley Liu, cirujano colorrectal de la Universidad de California, destaca que esta tecnología abre posibilidades para ampliar aún más la cobertura de los servicios médicos.

«No es difícil imaginar el uso de este dispositivo en un barco, en un pueblo remoto o en pequeñas salas de operaciones situadas lejos de las grandes ciudades. Esto amplía significativamente el acceso a los servicios médicos», dijo.

Los investigadores afirman que esta tecnología también podría ayudar a resolver parcialmente el problema de la escasez de personal médico en los hospitales en el futuro. Los robots asistirán a los cirujanos y equipos médicos, permitiendo realizar más operaciones.

Según el profesor Michael Yip de la Universidad de California, el experimento demostró que los robots humanoides son capaces de realizar operaciones reales.

«Creo que hemos demostrado que los robots humanoides pueden realizar procedimientos quirúrgicos reales en un quirófano. En el futuro, tales tecnologías podrían servir para salvar vidas humanas», declaró el profesor.

Los expertos consideran este resultado como un punto de inflexión importante en el progreso de la medicina robótica. Si las próximas investigaciones también concluyen con éxito, los primeros ensayos clínicos en humanos con robots humanoides podrían no tardar en llegar.