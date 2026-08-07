BYD presentará por primera vez sus robots humanoides al público

El gigante chino de los vehículos eléctricos BYD presentará sus primeros robots humanoides al público en agosto. La demostración tendrá lugar en el centro de exposiciones Di Space y los visitantes podrán observar directamente las capacidades de los robots e interactuar con ellos.

Inicialmente, estos robots se probarán en las propias plantas de producción de BYD. Está previsto que realicen tareas como transportar piezas, ayudar en el ensamblaje de automóviles, controlar la calidad de los productos y automatizar las operaciones de logística interna. De este modo, la empresa pretende probar sus soluciones de inteligencia artificial y robótica en condiciones reales de producción.

Según los expertos, si los robots humanoides demuestran su eficacia en la práctica, su ámbito de aplicación podría ampliarse considerablemente. En el futuro, está previsto utilizarlos en almacenes, hospitales, hoteles, centros comerciales, obras de construcción y también en tareas domésticas.

En los últimos años, Tesla, Figure AI y Unitree también han trabajado activamente en robots humanoides. Se espera que este proyecto de BYD intensifique aún más la competencia de la empresa en inteligencia artificial y robótica, más allá de los vehículos eléctricos.