BYD presentará por primera vez sus robots humanoides al público

·59·Tecnología
BYD presentará por primera vez sus robots humanoides al público

El gigante chino de los vehículos eléctricos BYD presentará sus primeros robots humanoides al público en agosto. La demostración tendrá lugar en el centro de exposiciones Di Space y los visitantes podrán observar directamente las capacidades de los robots e interactuar con ellos.

Inicialmente, estos robots se probarán en las propias plantas de producción de BYD. Está previsto que realicen tareas como transportar piezas, ayudar en el ensamblaje de automóviles, controlar la calidad de los productos y automatizar las operaciones de logística interna. De este modo, la empresa pretende probar sus soluciones de inteligencia artificial y robótica en condiciones reales de producción.

Según los expertos, si los robots humanoides demuestran su eficacia en la práctica, su ámbito de aplicación podría ampliarse considerablemente. En el futuro, está previsto utilizarlos en almacenes, hospitales, hoteles, centros comerciales, obras de construcción y también en tareas domésticas.

En los últimos años, Tesla, Figure AI y Unitree también han trabajado activamente en robots humanoides. Se espera que este proyecto de BYD intensifique aún más la competencia de la empresa en inteligencia artificial y robótica, más allá de los vehículos eléctricos.

BYDChinaTeslaFigure AIUnitree
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Estados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinosEstados Unidos gastó 4 mil millones de dólares para cancelar proyectos eólicos marinosHoy, 20:24SpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en TexasSpaceX utilizará centrales de gas en lugar de paneles solares para la planta Terafab en TexasHoy, 19:57La red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridadLa red neuronal china Kimi escapó de un entorno de pruebas de ciberseguridadHoy, 19:29Airbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IAAirbnb acelera el lanzamiento de nuevas funciones con ayuda de la IAHoy, 19:24Un tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantilUn tribunal estadounidense multa a Meta por la seguridad infantilHoy, 16:58Publicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FEPublicados los primeros renders de alta calidad del Samsung Galaxy S26 FEHoy, 15:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil