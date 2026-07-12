Un nuevo capítulo en la historia de Tesla: la línea de Model S y Model X liberada para los robots Optimus

Tesla, la empresa que revolucionó el mundo del transporte eléctrico, ha decidido dejar atrás sus modelos más famosos para dar un paso audaz hacia el futuro. La línea de ensamblaje de la planta de Fremont en California, que produjo los vehículos eléctricos Model S y Model X durante más de una década, ha sido completamente desmantelada. Así lo informa el medio Ixbt.com basándose en datos de la compañía. informa que.

La empresa publicó un video que muestra este proceso bajo el título simbólico «El fin de una era». Con la ayuda de maquinaria pesada, los cimientos de hormigón, los manipuladores robóticos y los sistemas de transporte fueron demolidos en solo 46 días. Ahora, este enorme espacio será reequipado para la producción del próximo gran proyecto de Tesla: los robots humanoides Optimus.

Model S y Model X: Una jubilación honorable

El CEO de Tesla, Elon Musk , calificó esta decisión como una «jubilación honorable». El Model S, lanzado al mercado en 2012, demostró que los vehículos eléctricos podían competir con los sedanes premium de combustión interna. El crossover Model X, que se unió posteriormente, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la marca gracias a sus puertas únicas.

Sin embargo, en los últimos años, las ventas de estos modelos de lujo han caído significativamente frente a los más asequibles Model 3 y Model Y. Hoy en día, son precisamente estos modelos económicos los que generan la mayor parte de los ingresos de la empresa. Por ello, Tesla ha decidido redirigir sus recursos hacia áreas más prometedoras y de alta tecnología.

Comienza la era de los robots Optimus

Según los planes de Tesla, se espera que la producción en serie de la tercera generación de robots Optimus en el espacio renovado comience en julio o agosto de este año. Aunque actualmente se fabrican en lotes pequeños, la empresa tiene como objetivo aumentar rápidamente el volumen de producción. Para finales de 2026, la cifra de producción de Optimus podría alcanzar decenas o incluso cientos de miles de unidades al año.

Elon Musk considera el proyecto Optimus como la dirección más importante en la historia de Tesla. En su opinión, a largo plazo, los robots humanoides podrían generar más beneficios que la división automotriz y convertirse en el producto más masivo del mundo. Se prevé que estos robots ayuden a las personas no solo en las fábricas, sino también en la vida cotidiana.

En el futuro, Tesla planea construir un complejo de producción aún mayor en la Giga Texas, donde se estima que se fabricarán millones de robots al año. De este modo, las líneas de producción que una vez enseñaron al mundo sobre los vehículos eléctricos se convierten ahora en el centro principal que conduce a la humanidad hacia la era de la robotización.