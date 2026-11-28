Una agencia local de música y conciertos en China — G-DRAGON en colaboración con uno de los líderes en robótica, Unitree Robotics ha iniciado un proyecto inusual. Ambas partes están formando un grupo de K-pop femenino cuyos miembros son totalmente robots humanoides. Primera aparición en Hong Kong y debut en 2027

En un video especial publicado como parte del proyecto, se mostraron los movimientos escénicos y la coreografía de los robots. En particular, los robots humanoides

el 16 de noviembre durante el desfile de moda MACH 33 en Hong Kong, captaron la atención del público bailando al ritmo de la música. El debut oficial del nuevo grupo de robots está programado para

enero de 2027. Detalles principales del proyecto Indicadores

Información oficial

Iniciadores del proyecto G-DRAGON (agencia de música y conciertos) y Unitree Robotics Concepto del grupo Grupo de K-pop femenino compuesto totalmente por robots humanoides Primera demostración pública El 16 de noviembre actuación de baile en el desfile de moda MACH 33 en Hong Kong Fecha de debut oficial Enero de 2027 ¿Crees que los grupos musicales formados por robots humanoides podrán competir en el futuro con artistas reales y estrellas de K-pop en el escenario? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus conocidos que siguen las novedades más sorprendentes sobre tecnología, IA y el mundo del espectáculo! oyi

Sizningcha, gumanoid robotlardan iborat musiqiy guruhlar kelajakda haqiqiy san’atkorlar va K-pop yulduzlari bilan sahnada raqobatlasha oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiyalar, sun’iy intellekt hamda shou-biznes olamidagi eng g‘aroyib yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!