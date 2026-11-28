Se está creando en China un grupo de K-pop compuesto solo por robots humanoides (video)
Una agencia local de música y conciertos en China — G-DRAGON en colaboración con uno de los líderes en robótica, Unitree Robotics ha iniciado un proyecto inusual. Ambas partes están formando un grupo de K-pop femenino cuyos miembros son totalmente robots humanoides. Primera aparición en Hong Kong y debut en 2027
En un video especial publicado como parte del proyecto, se mostraron los movimientos escénicos y la coreografía de los robots. En particular, los robots humanoides
el 16 de noviembre durante el desfile de moda MACH 33 en Hong Kong, captaron la atención del público bailando al ritmo de la música. El debut oficial del nuevo grupo de robots está programado para
enero de 2027. Detalles principales del proyecto Indicadores
Información oficial
Iniciadores del proyecto
G-DRAGON
(agencia de música y conciertos)
y Unitree Robotics Concepto del grupo Grupo de K-pop femenino
compuesto totalmente por robots humanoides
Primera demostración pública El 16 de noviembre
actuación de baile en el desfile de moda
MACH 33 en Hong Kong Fecha de debut oficial Enero de 2027
¿Crees que los grupos musicales formados por robots humanoides podrán competir en el futuro con artistas reales y estrellas de K-pop en el escenario?
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Sizningcha, gumanoid robotlardan iborat musiqiy guruhlar kelajakda haqiqiy san’atkorlar va K-pop yulduzlari bilan sahnada raqobatlasha oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va texnologiyalar, sun’iy intellekt hamda shou-biznes olamidagi eng g‘aroyib yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
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