Agility Robotics, líder estadounidense en el campo de la tecnología de robots humanoides, entra en una nueva etapa de su actividad. La empresa anunció su salida al mercado de valores mediante una fusión con la compañía de adquisición con propósito especial (SPAC) Churchill Capital Corp XI. Bajo este acuerdo, el valor total del fabricante se estima en 2.500 millones de dólares. Así lo informa Ixbt.com.

Esta operación permitirá a Agility Robotics captar más de 620 millones de dólares en nuevo capital. Cerca de 200 millones de dólares serán aportados por inversores institucionales nuevos y existentes. La dirección de la empresa planea utilizar estas inversiones para ampliar la producción de los robots Digit v5 de nueva generación, cumplir los contratos actuales y aumentar su base de clientes.

Un paso revolucionario en la logística y la industria

Agility Robotics fue fundada en 2015 basada en investigaciones de la Universidad de Oregón, y su producto principal es el robot humanoide bípedo Digit. A diferencia de muchos prototipos, Digit ya ha sido probado en condiciones industriales reales y se aplica en proyectos comerciales. Actualmente, estos robots operan en nueve instalaciones importantes, incluyendo el operador logístico GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada y los almacenes de Mercado Libre.

El éxito de la empresa cuenta con el apoyo de gigantes tecnológicos como NVIDIA, Amazon y SoftBank Vision Fund 2. El interés de tales inversores demuestra que el mercado de la robótica humanoide es una de las direcciones más prometedoras de la AI y la automatización industrial.

Ya se han recibido pedidos por más de 300 millones de dólares para los robots Digit v5 ;

más de 30 grandes empresas están estudiando la implementación de los robots en sus sistemas de producción ;

el nuevo capital servirá para multiplicar la capacidad de producción.

Perspectivas futuras y posición en el mercado

Según Peggy Johnson, CEO de Agility Robotics, los robots humanoides desempeñan un papel decisivo no solo para cubrir la escasez de mano de obra, sino también para mejorar la estabilidad de la cadena de suministro. Los robots ayudan a crear un entorno de trabajo más seguro para los humanos al realizar tareas pesadas y repetitivas.

Una vez finalizado el proceso de salida a bolsa, las acciones de la empresa cotizarán bajo el ticker AGLT. Aunque aún no se ha revelado en qué bolsa se realizará el listado, este evento es una señal importante para toda la industria de la robótica. Según iXBT.com, este paso acelerará la popularización de los sistemas físicos basados en AI.

La producción masiva y la cotización bursátil de los robots humanoides indican que esta tecnología ha pasado de ser un proyecto de laboratorio a un modelo de negocio completo. Para mercados en desarrollo como Uzbekistán, estos sistemas automatizados podrían ser fundamentales para aumentar la eficiencia logística en el futuro.