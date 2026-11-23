Manchester Cityantes de su partido de Champions League contra el Nápoles, el entrenador Enzo Maresca habló sobre las lesiones del equipo, la selección de la plantilla y Abduqodir Husanovsu posición. El técnico italiano también aclaró en qué posición rinde mejor el defensa uzbeko.

Manchester Cityrecibirá al club italiano Nápoles en la 5.ª jornada de la fase de liga de la Champions League, en la noche del 24 al 25 de noviembre. Antes del encuentro, que comienza a las 01:00 hora de Taskent, el entrenador de los mancunianos, Enzo Maresca, compartió sus impresiones sobre el estado actual del equipo y los cambios en la plantilla.

Para los «Citizens», este partido es especialmente importante. Antes del parón internacional, el equipo sufrió tres derrotas consecutivas en la Premier League y luego empató en casa contra el Fulham. Como resultado, los pupilos de Maresca no logran romper su racha sin victorias en el campeonato nacional.

Nunes vuelve a la convocatoria, Semenyo se pierde el partido

Según Maresca, Matheus Nunes ha vuelto a estar disponible para el equipo. El único jugador que sigue fuera de la convocatoria es Antoine Semenyo.

Sin embargo, el entrenador destacó la necesidad de evaluar la condición física de otros jugadores. Según él, debido a la densidad de los partidos y la carga de trabajo a lo largo de la temporada, las decisiones finales sobre algunos jugadores se tomarán después de los entrenamientos.

«Las lesiones de los jugadores son normales teniendo en cuenta el número de partidos que tenemos. Por eso a veces hago rotaciones. No debemos pensar en sprints cortos, sino en maratones, es decir, en los 65 partidos de la temporada».

Maresca no ocultó que desea salir con el equipo más fuerte en cada encuentro. Pero señaló que, considerando toda la temporada, es importante distribuir correctamente las fuerzas de los jugadores y utilizarlos de manera óptima.

Maresca aclaró en qué posición es más fuerte Husanov

En la rueda de prensa, Abduqodir Husanovtambién se le preguntó sobre su función en el campo. En ausencia de Matheus Nunes, el defensa uzbeko también actuó como lateral derecho.

Maresca dijo que Rico Lewis también puede jugar en esa posición. Por ello, en los primeros partidos se utilizó a Lewis en esa banda, y posteriormente se recurrió a Husanov, quien también puede desempeñarse por el lado derecho.

Sin embargo, el entrenador dio una respuesta clara sobre la posición principal del jugador uzbeko.

«Si me preguntas: “¿Abduqodir es mejor como lateral o como defensa central?”, sin duda diré que es excelente como defensa central. Pero eso depende del partido y de los jugadores que tengamos disponibles».

Esta declaración es una señal importante sobre el papel de Husanov en el equipo. Maresca valora su potencial en la defensa central, pero subrayó que podría utilizarlo en la banda derecha si fuera necesario.

«No ganar cuatro partidos es una situación vergonzosa»

Los resultados del Manchester City en la Premier League no satisfacen a Maresca. El entrenador admitió abiertamente que el equipo no ha logrado ganar en sus últimos cuatro encuentros.

«Siempre buscamos ganar los partidos, independientemente del nivel del rival. Por supuesto, no ganar cuatro partidos consecutivos en la Premier League es una situación vergonzosa».

Al mismo tiempo, el técnico italiano valoró positivamente la situación en la Champions League. El City ha ganado tres de sus primeros cuatro partidos y ocupa el séptimo lugar en la tabla.

El objetivo principal del City es entrar en el top 8

Maresca quiere continuar con los buenos resultados en la Champions League ganando el partido contra el Nápoles. Destacó que para el equipo es importante no solo pasar a la siguiente fase, sino también terminar la fase de liga entre los ocho mejores.

Según el formato actual, los ocho primeros equipos de la fase de liga pasan directamente a octavos de final. Los clubes clasificados del 9.º al 24.º puesto deberán disputar dos partidos adicionales en la fase de play-off.

«En primer lugar, es importante pasar a la siguiente fase. En segundo lugar, si no entramos en el top 8, tendremos que jugar dos partidos más. Teniendo en cuenta el número de partidos que quedan, siempre es importante reducir su cantidad. Por eso nuestro objetivo es situarnos entre los ocho primeros tanto como sea posible», dijo Maresca.

Así, el partido contra el Nápoles será para el Manchester City no solo una oportunidad de sumar tres puntos, sino también un paso importante hacia la clasificación directa a octavos de final. La titularidad de Husanov y la posición en la que actúe también serán el centro de atención de los aficionados uzbekos.