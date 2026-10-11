Códigos secretos de smartphones: formas ocultas de comprobar la pantalla, batería y sistema

Aunque los smartphones modernos son parte integral de nuestra vida diaria, muchas funciones útiles no aparecen en el menú de ajustes habitual. Especialmente al comprar un teléfono usado, los códigos de ingeniería especiales ayudan a determinar el estado de la pantalla, el sensor, la cámara o la batería.

Al ingresar estos códigos USSD ocultos en la pantalla de marcado del teléfono, es posible activar las capacidades ocultas y el menú de diagnóstico del dispositivo.

Códigos de diagnóstico y prueba para los mejores smartphones Android

Diferentes fabricantes han introducido combinaciones de prueba específicas para sus dispositivos:

Samsung: *#0*# — Menú para realizar pruebas completas de la calidad de la pantalla, funcionamiento del sensor, cámara, altavoz y sistema de vibración;

Xiaomi y Poco: *#*#6484#*#* — Menú CIT para verificar todos los detalles y sensores principales del smartphone;

Redmi: *#*#64663#*#* — Diagnóstico complejo de los componentes del dispositivo a nivel de hardware;

Realme y Oppo: *#899# — Menú de ingeniería y prueba general; adicionalmente, en Oppo *#808# el código sirve para verificar la pantalla, el sensor, el LCD y la cámara;

Huawei y OnePlus: *#*#2846579#*#* (Huawei) y *#*#2346579#*#* (OnePlus) — Ajustes del sistema, menú de ingeniería y código de verificación;

Vivo y iQOO: *#*#225#*#* — Ver información de calendario y sincronización;

Motorola, Lenovo y ASUS: *#*#4636#*#* — Información técnica detallada sobre el estado del teléfono, red móvil, Wi-Fi y batería;

Infinix: *#07# — Conocer el certificado y el nivel de emisión de radio (SAR);

Tecno y Honor: *#85# (Tecno) y *#*#2345#*#* (Honor) — Funciones de verificación según el modelo;

Sony: *#*#7378423#*#* — Sección de servicio y diagnóstico;

HTC, Alcatel y Lava: *#*#3424#*#* (diagnóstico HTC), *#2886# (menú de prueba Alcatel), *#1234# (información de software de Lava).

Combinaciones especiales para usuarios de iPhone

En los dispositivos Apple también existen comandos útiles que permiten controlar el estado de la red y la comunicación:

Conocer el número IMEI: *#06# — Muestra el número de identificación internacional único (IMEI) del dispositivo (este código funciona en todos los teléfonos);

Field Test Mode: *3001#12345#* — Muestra indicadores técnicos profundos sobre la fuerza de la señal móvil y la cobertura de red;

Verificar el desvío de llamadas: *#67# — Verificar a qué número se desvían las llamadas cuando la línea está ocupada;

Conocer el desvío de todos los servicios: *#21# — Determinar si las llamadas y mensajes están siendo redirigidos a otro número;

Estado de mostrar/ocultar número: *#31# — Verificar los ajustes de ocultación de número para llamadas salientes.

Nota importante para los usuarios

Al utilizar estos códigos, se deben tener en cuenta varios aspectos: