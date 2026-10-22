Se espera que el servicio Apple Pay se lance próximamente en Uzbekistán

·0·Tecnología
Se espera que el servicio Apple Pay se lance próximamente en Uzbekistán

En Uzbekistán, se están realizando los preparativos para el lanzamiento del servicio de pago internacional Apple Pay. Según información del Comité de Turismo, se espera que el servicio comience a funcionar en los próximos días. Sin embargo, aún no se ha anunciado oficialmente una fecha exacta.

Los trabajos técnicos para la implementación del servicio se están llevando a cabo con la participación del Banco Central, bancos comerciales y sistemas de pago locales. Según el plan, los trabajos de integración tienen como objetivo ampliar las posibilidades de uso de los servicios de pago internacionales.

El Comité de Turismo ha señalado que esta iniciativa es una continuación de los esfuerzos para crear condiciones favorables para los turistas extranjeros, incluyendo la integración de los principales sistemas de pago del mundo en la infraestructura de Uzbekistán. El objetivo es permitir que los turistas utilicen en el país los medios de pago a los que están acostumbrados.

Asimismo, se está prestando especial atención a los mercados de China e India, donde se espera un aumento en el flujo de turistas. También se están realizando trabajos de integración con los sistemas de pago Alipay+ y NPCI International, ampliamente utilizados en dichos países.

Se espera que estas medidas reduzcan la dependencia de los visitantes extranjeros del efectivo o de las tarjetas bancarias internacionales y, en Uzbekistán, contribuyan a hacer que los pagos sean aún más cómodos.

Apple PayBanco Central de UzbekistánAlipay+NPCI InternationalPago móvil
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple Pay lanza sus servicios en la IndiaApple Pay lanza sus servicios en la India30 septiembre 00:00Walmart finalmente comienza a aceptar Apple Pay y Google PayWalmart finalmente comienza a aceptar Apple Pay y Google Pay21 agosto 19:52La aplicación X Money de Elon Musk se lanza en EE. UU.La aplicación X Money de Elon Musk se lanza en EE. UU.28 julio 19:50El servicio de pago Google Pay se lanza en UzbekistánEl servicio de pago Google Pay se lanza en Uzbekistán19 octubre 12:18Apple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegableApple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegable10 septiembre 08:18Ya es posible comprar billetes a través de Apple Pay y Google PayYa es posible comprar billetes a través de Apple Pay y Google Pay19 mayo 19:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre
Los precios de los smartphones iPhone 18 actualizados hoy
Los precios de los smartphones iPhone 18 actualizados hoy