Se espera que el servicio Apple Pay se lance próximamente en Uzbekistán

En Uzbekistán, se están realizando los preparativos para el lanzamiento del servicio de pago internacional Apple Pay. Según información del Comité de Turismo, se espera que el servicio comience a funcionar en los próximos días. Sin embargo, aún no se ha anunciado oficialmente una fecha exacta.

Los trabajos técnicos para la implementación del servicio se están llevando a cabo con la participación del Banco Central, bancos comerciales y sistemas de pago locales. Según el plan, los trabajos de integración tienen como objetivo ampliar las posibilidades de uso de los servicios de pago internacionales.

El Comité de Turismo ha señalado que esta iniciativa es una continuación de los esfuerzos para crear condiciones favorables para los turistas extranjeros, incluyendo la integración de los principales sistemas de pago del mundo en la infraestructura de Uzbekistán. El objetivo es permitir que los turistas utilicen en el país los medios de pago a los que están acostumbrados.

Asimismo, se está prestando especial atención a los mercados de China e India, donde se espera un aumento en el flujo de turistas. También se están realizando trabajos de integración con los sistemas de pago Alipay+ y NPCI International, ampliamente utilizados en dichos países.

Se espera que estas medidas reduzcan la dependencia de los visitantes extranjeros del efectivo o de las tarjetas bancarias internacionales y, en Uzbekistán, contribuyan a hacer que los pagos sean aún más cómodos.