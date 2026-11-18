Resultó que los cuatro dispositivos iPad de la familia estaban vinculados a la misma cuenta de Apple Pay. Por ello, al realizar compras dentro del juego, el niño no se dio cuenta de que estaba gastando dinero real.

Un niño de 9 años que vive en Halifax, Canadá, gastó casi 20 000 dólares estadounidenses en el juego Roblox durante las vacaciones de verano. Sus padres se enteraron solo después de recibir una notificación de que los fondos en su cuenta bancaria se habían agotado.

Lee también · 16 julio Roblox revoluciona el proceso de creación de juegos: ahora con ayuda de IA

Sus padres, Keri Chernoff y Dawn Sutherland, dijeron que su hijo gastó un total de 28 000 dólares canadienses en varias plataformas de juegos. De esa cantidad, casi 20 000 dólares corresponden a compras en Roblox.

Otras compañías de juegos aceptaron reembolsar la mayor parte del dinero gastado por la familia. Sin embargo, Roblox se negó a devolver los gastos. La empresa declaró que los pagos se realizaron a través de un tercero y recomendó a los padres que se pusieran en contacto con la organización que presta el servicio de pago.

Por ahora, no se sabe si la familia podrá recuperar el dinero gastado en Roblox. Los padres esperan que la empresa reconsidere su decisión.