La aplicación X Money de Elon Musk se lanza en EE. UU.

Ampliando su ecosistema de servicios financieros, la plataforma X de Elon Musk ha comenzado a implementar oficialmente la aplicación X Money para sus suscriptores de pago en EE. UU. Este paso sirve como un hito importante para transformar la red social en una aplicación universal «todo en uno» que combina operaciones financieras y pagos diarios, informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, como parte del nuevo servicio, se ofrecerá a los usuarios una tarjeta de débito X Visa. Dicha tarjeta se puede vincular inmediatamente a Apple Pay y permite realizar transferencias de dinero instantáneas dentro de la aplicación sin comisiones ni restricciones. También se enviará una tarjeta de plástico física X Visa, que permitirá retirar efectivo gratis en cajeros automáticos internacionales y sin cargos adicionales por transacciones en el extranjero.

Beneficios financieros y tasas de interés

El servicio X Money está diseñado para suscriptores Premium y Premium+ en EE. UU., ofreciendo una serie de ventajas financieras según los planes de tarifas. En particular, los usuarios de Premium+, que pagan 40 dólares al mes o 395 dólares al año, recibirán una tasa de rendimiento anual (APY) del 6 %. Los suscriptores Premium regulares, que pagan 8 dólares al mes o 84 dólares al año, solo podrán aprovechar esta tasa del 6 % si vinculan sus cuentas mediante un depósito directo (direct deposit).

Además, según la empresa, los usuarios pueden obtener hasta un 3 % de cashback en ciertos tipos de compras. Si conectan un depósito directo a la aplicación, tendrán la oportunidad de acceder a sus fondos unos días antes.

Las raíces históricas del proyecto

El lanzamiento de esta plataforma financiera demuestra que el sueño de décadas de Elon Musk se está haciendo realidad. Como recuerdan los expertos, el empresario fundó en 1999 la compañía X.com precisamente como una startup de servicios financieros, la cual se fusionó posteriormente con PayPal. Tras comprar Twitter en 2022, Musk cambió el nombre de la plataforma a X y volvió a comprar el dominio X.com.

Desde la adquisición de la red social, Elon Musk había enfatizado en repetidas ocasiones su deseo de convertirla en una aplicación universal que incluyera todos los servicios necesarios. La introducción de la aplicación X Money en el mercado estadounidense es la ejecución práctica de este gran plan estratégico y se espera que tenga un impacto significativo en el mercado de servicios financieros digitales en el futuro.