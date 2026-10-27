Revolución esperada en Uzbekistán: Apple Pay y Google Pay ya funcionan oficialmente (video)

·6·Tecnología
Revolución esperada en Uzbekistán: Apple Pay y Google Pay ya funcionan oficialmente (video)

En el mercado financiero y fintech de Uzbekistán, ha ocurrido una novedad histórica esperada durante años: los principales servicios de pago sin contacto a nivel mundial — Apple Pay y Google Pay han comenzado a operar oficialmente.

Ahora, los usuarios uzbekos pueden vincular sus tarjetas emitidas por bancos comerciales locales a sus billeteras digitales Apple Wallet y Google Wallet para realizar pagos instantáneos en tiendas, restaurantes, supermercados y transporte público mediante iPhone, Apple Watch, así como teléfonos inteligentes y relojes Android con tecnología NFC.

Condiciones de pago y restricciones: ¿Cuándo se añadirán Humo y Uzcard?

Respecto al uso del servicio, actualmente se aplican los siguientes aspectos y restricciones importantes:

  • Sistemas internacionales compatibles: En esta etapa, solo es posible añadir tarjetas de los sistemas de pago internacionales — Visa y Mastercard — a las billeteras sin contacto;

  • Estado de las tarjetas nacionales: Las tarjetas locales Humo y Uzcard aún no han sido incluidas en las listas;

  • Capacidades de los bancos: Apple ha indicado que algunos bancos comerciales podrían no admitir ambos tipos de tarjetas, y que la lista se ampliará continuamente a medida que el sistema se desarrolle;

  • Requisito para dispositivos Android: Para realizar pagos sin contacto a través de Google Wallet en el sistema operativo Android, el teléfono debe contar obligatoriamente con un chip NFC (Near Field Communication) .

¿Qué bancos permiten vincular tarjetas?

Al 27 de octubre de 2026, 10 bancos enUzbekistán han implementado estos servicios (7 bancos ofrecen ambos servicios, un total de 8 bancos están conectados a Apple Pay y 9 bancos a Google Pay):

  • Bancos con funcionamiento completo en ambos servicios (Visa y Mastercard): Oriyent Finans bank, O‘zmilliybank, Kapitalbank, Ipak Yo‘li banki, TBC Bank y Octobank;

  • Bancos con soporte parcial:

    • Uzum Bank: Solo se pueden vincular tarjetas Visa en Apple Pay y Google Pay;

    • Hamkorbank: Acepta solo tarjetas Visa a través de Apple Pay;

    • Aloqabank: Funciona con tarjetas Visa y Mastercard solo a través de Google Pay;

    • AVO Bank: Admite solo tarjetas Mastercard a través de Google Pay.

Registro de bancos compatibles con Apple Pay y Google Pay

(al 27 de octubre de 2026)

N.º

Nombre del banco

Apple Pay (Visa)

Apple Pay (Mastercard)

Google Pay (Visa)

Google Pay (Mastercard)

1

Oriyent Finans bank

2

O‘zmilliybank (NBU)

3

Kapitalbank

4

Ipak Yo‘li banki

5

TBC Bank

6

Octobank

7

Uzum Bank

8

Hamkorbank

9

Aloqabank

10

AVO Bank

Apple PayGoogle PayFintechSistema BancarioUzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Posibilidad de pago a través de Apple Pay y Google PayPosibilidad de pago a través de Apple Pay y Google PayHoy 14:07Walmart finalmente comienza a aceptar Apple Pay y Google PayWalmart finalmente comienza a aceptar Apple Pay y Google Pay21 agosto 19:52El servicio de pago Google Pay se lanza en UzbekistánEl servicio de pago Google Pay se lanza en Uzbekistán19 octubre 12:18Se espera que el servicio Apple Pay se lance próximamente en UzbekistánSe espera que el servicio Apple Pay se lance próximamente en Uzbekistán22 octubre 16:46Apple Pay lanza sus servicios en la IndiaApple Pay lanza sus servicios en la India30 septiembre 00:00Google Pay deja de funcionar en smartphones con firmware chinoGoogle Pay deja de funcionar en smartphones con firmware chino2 agosto 18:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre