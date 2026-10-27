Revolución esperada en Uzbekistán: Apple Pay y Google Pay ya funcionan oficialmente (video)

En el mercado financiero y fintech de Uzbekistán, ha ocurrido una novedad histórica esperada durante años: los principales servicios de pago sin contacto a nivel mundial — Apple Pay y Google Pay han comenzado a operar oficialmente.

Ahora, los usuarios uzbekos pueden vincular sus tarjetas emitidas por bancos comerciales locales a sus billeteras digitales Apple Wallet y Google Wallet para realizar pagos instantáneos en tiendas, restaurantes, supermercados y transporte público mediante iPhone, Apple Watch, así como teléfonos inteligentes y relojes Android con tecnología NFC.

Condiciones de pago y restricciones: ¿Cuándo se añadirán Humo y Uzcard?

Respecto al uso del servicio, actualmente se aplican los siguientes aspectos y restricciones importantes:

Sistemas internacionales compatibles: En esta etapa, solo es posible añadir tarjetas de los sistemas de pago internacionales — Visa y Mastercard — a las billeteras sin contacto;

Estado de las tarjetas nacionales: Las tarjetas locales Humo y Uzcard aún no han sido incluidas en las listas;

Capacidades de los bancos: Apple ha indicado que algunos bancos comerciales podrían no admitir ambos tipos de tarjetas, y que la lista se ampliará continuamente a medida que el sistema se desarrolle;

Requisito para dispositivos Android: Para realizar pagos sin contacto a través de Google Wallet en el sistema operativo Android, el teléfono debe contar obligatoriamente con un chip NFC (Near Field Communication) .

¿Qué bancos permiten vincular tarjetas?

Al 27 de octubre de 2026, 10 bancos enUzbekistán han implementado estos servicios (7 bancos ofrecen ambos servicios, un total de 8 bancos están conectados a Apple Pay y 9 bancos a Google Pay):

Bancos con funcionamiento completo en ambos servicios (Visa y Mastercard): Oriyent Finans bank, O‘zmilliybank, Kapitalbank, Ipak Yo‘li banki, TBC Bank y Octobank;

Bancos con soporte parcial: Uzum Bank: Solo se pueden vincular tarjetas Visa en Apple Pay y Google Pay; Hamkorbank: Acepta solo tarjetas Visa a través de Apple Pay; Aloqabank: Funciona con tarjetas Visa y Mastercard solo a través de Google Pay; AVO Bank: Admite solo tarjetas Mastercard a través de Google Pay.



Registro de bancos compatibles con Apple Pay y Google Pay

(al 27 de octubre de 2026)