Revolución esperada en Uzbekistán: Apple Pay y Google Pay ya funcionan oficialmente (video)
En el mercado financiero y fintech de Uzbekistán, ha ocurrido una novedad histórica esperada durante años: los principales servicios de pago sin contacto a nivel mundial — Apple Pay y Google Pay han comenzado a operar oficialmente.
Ahora, los usuarios uzbekos pueden vincular sus tarjetas emitidas por bancos comerciales locales a sus billeteras digitales Apple Wallet y Google Wallet para realizar pagos instantáneos en tiendas, restaurantes, supermercados y transporte público mediante iPhone, Apple Watch, así como teléfonos inteligentes y relojes Android con tecnología NFC.
Condiciones de pago y restricciones: ¿Cuándo se añadirán Humo y Uzcard?
Respecto al uso del servicio, actualmente se aplican los siguientes aspectos y restricciones importantes:
Sistemas internacionales compatibles: En esta etapa, solo es posible añadir tarjetas de los sistemas de pago internacionales — Visa y Mastercard — a las billeteras sin contacto;
Estado de las tarjetas nacionales: Las tarjetas locales Humo y Uzcard aún no han sido incluidas en las listas;
Capacidades de los bancos: Apple ha indicado que algunos bancos comerciales podrían no admitir ambos tipos de tarjetas, y que la lista se ampliará continuamente a medida que el sistema se desarrolle;
Requisito para dispositivos Android: Para realizar pagos sin contacto a través de Google Wallet en el sistema operativo Android, el teléfono debe contar obligatoriamente con un chip NFC (Near Field Communication) .
¿Qué bancos permiten vincular tarjetas?
Al 27 de octubre de 2026, 10 bancos enUzbekistán han implementado estos servicios (7 bancos ofrecen ambos servicios, un total de 8 bancos están conectados a Apple Pay y 9 bancos a Google Pay):
Bancos con funcionamiento completo en ambos servicios (Visa y Mastercard): Oriyent Finans bank, O‘zmilliybank, Kapitalbank, Ipak Yo‘li banki, TBC Bank y Octobank;
Bancos con soporte parcial:
Uzum Bank: Solo se pueden vincular tarjetas Visa en Apple Pay y Google Pay;
Hamkorbank: Acepta solo tarjetas Visa a través de Apple Pay;
Aloqabank: Funciona con tarjetas Visa y Mastercard solo a través de Google Pay;
AVO Bank: Admite solo tarjetas Mastercard a través de Google Pay.
Registro de bancos compatibles con Apple Pay y Google Pay
(al 27 de octubre de 2026)
N.º
Nombre del banco
Apple Pay (Visa)
Apple Pay (Mastercard)
Google Pay (Visa)
Google Pay (Mastercard)
1
Oriyent Finans bank
✅
✅
✅
✅
2
O‘zmilliybank (NBU)
✅
✅
✅
✅
3
Kapitalbank
✅
✅
✅
✅
4
Ipak Yo‘li banki
✅
✅
✅
✅
5
TBC Bank
✅
✅
✅
✅
6
Octobank
✅
✅
✅
✅
7
Uzum Bank
✅
➖
✅
➖
8
Hamkorbank
✅
➖
➖
➖
9
Aloqabank
➖
➖
✅
✅
10
AVO Bank
➖
➖
➖
✅
Comentarios 0
…