Posibilidad de pago a través de Apple Pay y Google Pay

En Uzbekistán El 27 de octubre, los usuarios obtuvieron la posibilidad de vincular sus tarjetas bancarias a los servicios de pago Apple Pay y Google Pay.

En la aplicación Apple Wallet ha aparecido una lista de 8 bancos locales y servicios fintech. Entre ellos se encuentran Uzum, Kapitalbank, el Banco Nacional de Uzbekistán y TBC Bank. Los usuarios pueden añadir sus tarjetas de estos servicios a su billetera electrónica.

La empresa Google anunció el servicio Google Pay en Uzbekistán el 19 de octubre. Sin embargo, la posibilidad de vincular tarjetas bancarias locales al servicio comenzó el 27 de octubre.

Google Wallet también permite realizar pagos sin contacto a través de smartphones Android y relojes inteligentes compatibles. Además, permite almacenar billetes, pases de transporte y otros documentos digitales. El funcionamiento de ciertas funciones depende del dispositivo y de los servicios compatibles.