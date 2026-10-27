Posibilidad de pago a través de Apple Pay y Google Pay

·49·Tecnología
Posibilidad de pago a través de Apple Pay y Google Pay

En Uzbekistán El 27 de octubre, los usuarios obtuvieron la posibilidad de vincular sus tarjetas bancarias a los servicios de pago Apple Pay y Google Pay.

En la aplicación Apple Wallet ha aparecido una lista de 8 bancos locales y servicios fintech. Entre ellos se encuentran Uzum, Kapitalbank, el Banco Nacional de Uzbekistán y TBC Bank. Los usuarios pueden añadir sus tarjetas de estos servicios a su billetera electrónica.

La empresa Google anunció el servicio Google Pay en Uzbekistán el 19 de octubre. Sin embargo, la posibilidad de vincular tarjetas bancarias locales al servicio comenzó el 27 de octubre.

Google Wallet también permite realizar pagos sin contacto a través de smartphones Android y relojes inteligentes compatibles. Además, permite almacenar billetes, pases de transporte y otros documentos digitales. El funcionamiento de ciertas funciones depende del dispositivo y de los servicios compatibles.

Apple PayGoogle PaySistema Bancario UzbekistánPagos DigitalesFintech
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Walmart finalmente comienza a aceptar Apple Pay y Google PayWalmart finalmente comienza a aceptar Apple Pay y Google Pay21 agosto 19:52El servicio de pago Google Pay se lanza en UzbekistánEl servicio de pago Google Pay se lanza en Uzbekistán19 octubre 12:18Se espera que el servicio Apple Pay se lance próximamente en UzbekistánSe espera que el servicio Apple Pay se lance próximamente en Uzbekistán22 octubre 16:46Apple Pay lanza sus servicios en la IndiaApple Pay lanza sus servicios en la India30 septiembre 00:00El sistema de pagos Venmo llega a la tienda de aplicaciones Google PlayEl sistema de pagos Venmo llega a la tienda de aplicaciones Google Play10 agosto 17:23India introduce un nuevo modelo de negocio para su popular sistema de pagos UPIIndia introduce un nuevo modelo de negocio para su popular sistema de pagos UPI4 agosto 18:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se conocen los precios actuales del iPhone 18 Pro y Pro Max
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?
Un vuelo a baja altura: ¿puede el nuevo Tesla Roadster salvar el mercado masivo?
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre