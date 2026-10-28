2,8 mil millones de soums en un día: el lanzamiento de Apple Pay en Uzbekistán crea un verdadero boom

Un evento muy esperado ha tenido lugar en el mercado financiero digital de Uzbekistán: el sistema de pago global Apple Pay se lanzó oficialmente en nuestro país y registró una actividad récord desde el primer día. En las primeras 24 horas, miles de nuestros compatriotas probaron la comodidad del pago sin contacto a través de sus smartphones.

Según datos de Uzum Bank, en el primer día de lanzamiento del servicio, 142 000 clientes del banco vincularon sus tarjetas a la aplicación Apple Wallet y realizaron operaciones de pago por un valor total de 2,8 mil millones de soums con éxito.

Las cifras impactantes del primer día: ¿Dónde y cuánto se pagó?

Las estadísticas del primer día del sistema Apple Pay revelaron los siguientes hechos notables:

142 000 nuevos usuarios: En las primeras 24 horas, 142 000 clientes de Uzum Bank vincularon con éxito sus tarjetas Visa al sistema Apple Wallet;

Alta tasa de pagos recurrentes: Entre todas las transacciones realizadas, la proporción de pagos repetidos alcanzó el 48,3 por ciento — lo que demuestra que la gente no solo está probando el servicio, sino que comienza a usarlo activamente en su vida diaria;

Los sectores más populares: Los usuarios utilizaron principalmente este nuevo método de pago en el transporte público, supermercados, tiendas de comestibles, así como en restaurantes y cafeterías;

La compra única más grande: El ticket de pago único más alto registrado a través de Apple Pay durante el primer día alcanzó los 8,4 millones de soums ;

Distribución de 1,2 mil millones de soums en cashback: Como parte de una campaña promocional especial, se pagaron 1,2 mil millones de soums en cashback a los clientes durante las primeras 24 horas.

Integración con la fintech global y oferta especial

Este evento se considera un gran logro para la economía digital y la infraestructura bancaria de Uzbekistán:

Estándares mundiales en Uzbekistán: «El lanzamiento de Apple Pay es un paso importante en la integración de Uzbekistán en la fintech global: ahora los uzbekos pueden utilizar libremente un método de pago moderno que utilizan millones de personas en todo el mundo. Nuestros clientes esperaban Apple Pay desde hace mucho tiempo y el primer día lo confirmó plenamente», destacó Svetlana Xe, presidenta de la junta directiva de Uzum Bank;

Posibilidad de conexión: Actualmente, es posible vincular instantáneamente al sistema las tarjetas internacionales Visa emitidas por Uzum Bank;

100% de cashback para nuevos usuarios: Con motivo del lanzamiento del servicio, el banco anunció una promoción especial que ofrece un 100% de cashback (hasta 50 000 soums) en la primera compra realizada a través de Apple Pay.

La llegada de Apple Pay al mercado uzbeko aumenta significativamente el volumen de pagos sin efectivo, llevando la seguridad y rapidez de las compras a un nuevo nivel.