SpaceX y Tesla planean producir energía solar en el espacio

Las empresas SpaceX y Tesla, dirigidas por Elon Musk, tienen como objetivo producir 200 gigavatios de energía solar al año en el espacio. Según ixbt.com, esta iniciativa busca resolver los problemas energéticos en la Tierra y satisfacer las necesidades tecnológicas futuras. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

Un inmenso potencial en el espacio

Elon Musk señala que recolectar energía solar en el espacio es mucho más eficiente que en la Tierra, ya que no hay obstáculos por condiciones climáticas y «siempre hay sol». Esto permite llevar la producción de energía a un nivel completamente nuevo.

El empresario destacó que, para que EE. UU. siga siendo competitivo frente a China, debe aumentar significativamente su producción de electricidad. Según él, actualmente China produce aproximadamente tres veces más electricidad que Estados Unidos.

Musk también señaló la interdependencia entre la energía y la economía. En su opinión, cada aumento del 1 % en el consumo de electricidad en EE. UU. conduce a un crecimiento equivalente en el PIB del país.

El proyecto Star Mind y las nuevas tecnologías

Cabe recordar que Elon Musk anunció anteriormente que los dispositivos AI1 de la nueva constelación de satélites Star Mind, desplegada por SpaceX, estarán equipados con paneles solares de alta potencia.

Se espera que cada uno de estos dispositivos tenga una potencia superior a 250 kilovatios. Según las estimaciones de Musk, esta cifra es aproximadamente un 20 % mayor que la energía producida por la Estación Espacial Internacional.

Se espera que la realización de estos grandes proyectos sea un punto de inflexión importante en el suministro de energía para tecnologías espaciales y sistemas de IA.