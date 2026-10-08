Elon Musk ganó 30 mil millones de dólares en un día

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Elon Musk ganó 30 mil millones de dólares en un día

La fortuna del empresario estadounidense Elon Musk ha superado nuevamente el billón de dólares. Los activos del multimillonario aumentaron en 30.600 millones de dólares en un solo día, el 5 de octubre.

El fuerte incremento de su riqueza se debe principalmente a la subida del valor de las acciones de Tesla y SpaceX que causó este aumento.

De esta manera, Elon Musk ha vuelto a formar parte de las personas cuya fortuna supera el billón de dólares.

Dado que la fortuna total del multimillonario depende directamente del valor de las acciones, sus indicadores financieros cambian frecuentemente según las fluctuaciones del mercado.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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