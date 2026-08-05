SpaceX compra a Tesla baterías por cientos de millones de dólares

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SpaceX compra a Tesla baterías por cientos de millones de dólares

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, aumentó considerablemente este año sus compras de sistemas industriales de almacenamiento de energía Tesla Megapack fabricados por Tesla. Según los datos de un informe financiero publicado el martes, solo en el segundo trimestre se gastaron 295 millones de dólares en estas baterías, elevando el total de compras desde comienzos de año a 329 millones de dólares. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Estas grandes operaciones muestran claramente hasta qué punto están estrechamente relacionadas las empresas propiedad de Elon Musk. Musk dirige al mismo tiempo SpaceX y Tesla, y es uno de sus principales accionistas. Además, su start-up xAI, dedicada a la inteligencia artificial, había adquirido anteriormente X, su plataforma de redes sociales, y a comienzos de este año se supo que SpaceX había incorporado xAI a su grupo.

El papel de los centros de inteligencia artificial y las baterías

Según los expertos, estas baterías industriales se están instalando principalmente para utilizarse en los centros de datos de xAI. Antes de fusionarse con SpaceX, xAI ya había comprado sistemas Tesla Megapack por valor de 430 millones de dólares para sus centros de servidores. A modo de comparación, en el primer trimestre de este año xAI solo adquirió equipos similares por 34 millones de dólares.

Según informaciones basadas en documentos regulatorios, SpaceX también había comprado vehículos eléctricos Tesla Cybertruck por un valor total de 131 millones de dólares, calculado según el precio minorista recomendado por el fabricante, a fecha de 2025-12. Estas grandes compras muestran la magnitud de la cooperación entre las corporaciones.

Funciones clave en el suministro energético

Aunque xAI utiliza principalmente gas natural para alimentar sus centros de datos, incluidas decenas de turbinas situadas cerca del proyecto Colossus, las grandes baterías como Tesla Megapack siguen siendo una parte esencial de la infraestructura. No solo proporcionan energía de respaldo que se activa en un segundo, sino que también suministran energía adicional cuando los procesadores gráficos alcanzan su demanda máxima.

La demanda eléctrica de los centros de inteligencia artificial cambia constantemente según los procesos de entrenamiento de modelos y procesamiento de consultas. Estos picos pueden generar costes adicionales para los servicios públicos locales o sobrecargar los generadores instalados en el lugar. Las baterías ayudan a suavizar estas fluctuaciones, reducir costes y garantizar el funcionamiento continuo del centro de datos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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